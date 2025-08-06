Убийство Владимира Вакуленко: идентифицирован еще один российский военный, причастный к преступлению
Киев • УНН
Установлена личность четвертого оккупанта, причастного к убийству детского писателя Владимира Вакуленко. Им оказался боевик с позывным "Кирьян", которого подозревают в пытках и расстреле гражданских.
Прокуроры Харьковской областной прокуратуры установили личность еще одного оккупанта, причастного к убийству детского писателя Владимира Вакуленко во время временной оккупации Харьковщины. Новым фигурантом дела стал боевик с позывным "Кирьян", которого подозревают в пытках, расстреле гражданских и нарушении законов войны. Об этом сообщила Харьковская городская прокуратура, пишет УНН.
Детали
Прокуроры Харьковской областной прокуратуры совместно со следователями полиции установили личность четвертого соучастника убийства украинского писателя, общественного деятеля Владимира Вакуленко и еще трех человек, среди которых - ветеран АТО. Оккупанту инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением, соединенное с умышленным убийством, и совершение других нарушений законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц
Новым фигурантом производства, как указано, является уроженец оккупированного Луганска - военнослужащий взвода 4-й роты 4-го батальона 204-го стрелкового полка "лнр" 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии южного военного округа вооруженных сил рф, с позывным "Кирьян".
В марте 2022 года, во время временной оккупации части Харьковщины, российские военные 204-го стрелкового полка "лнр" прибыли в село Капитоловка Изюмского района. Один из них, вместе с другими боевиками, ворвался в дом украинского писателя Владимира Вакуленко, похитил его и вывез в неизвестном направлении. Как установило следствие, мужчину пытали, держали в нечеловеческих условиях, а затем расстреляли.
Также зафиксирован еще один эпизод: оккупанты ограбили дом местного жителя, отобрали личные вещи, незаконно лишили его свободы и два дня удерживали в подвале.
Следствие имеет доказательства, что все действия осуществлялись осознанно в отношении гражданских, которые не участвовали в боевых действиях и имели защиту согласно международному гуманитарному праву.
Ранее в суд уже переданы обвинительные акты в отношении трех других соучастников из этого же подразделения. Судебное разбирательство продолжается.
Напомним
Ранее УНН писал, что 36-летнему боевику "лнр" с позывным "Академик" сообщено о подозрении в убийстве писателя Вакуленко. Подозреваемый участвовал в похищении, пытках и убийстве писателя и еще трех человек в Изюмском районе.