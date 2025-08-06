Вбивство Володимира Вакуленка: ідентифіковано ще одного російського військового, причетного до злочину
Київ • УНН
Встановлено особу четвертого окупанта, причетного до вбивства дитячого письменника Володимира Вакуленка. Ним виявився бойовик з позивним "Кірʼян", якого підозрюють у катуванні та розстрілі цивільних.
Прокурори Харківської обласної прокуратури встановили особу ще одного окупанта, причетного до вбивства дитячого письменника Володимира Вакуленка під час тимчасової окупації Харківщини. Новим фігурантом справи став бойовик з позивним "Кірʼян", якого підозрюють у катуванні, розстрілі цивільних та порушенні законів війни. Про це повідомила Харківська міська прокуратура, пише УНН.
Деталі
Прокурори Харківської обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції встановили особу четвертого співучасника вбивства українського письменника, громадського діяча Володимира Вакуленка та ще трьох людей, серед яких - ветеран АТО. Окупанту інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням, поєднане з умисним вбивством, та вчинення інших порушень законів і звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб
Новим фігурантом провадження як вказано є уродженець окупованого Луганська - військовослужбовець взводу 4-ї роти 4-го батальйону 204-го стрілецького полку "лнр" 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії південного військового округу збройних сил рф, з позивним "Кірʼян".
У березні 2022 року, під час тимчасової окупації частини Харківщини, російські військові 204-го стрілецького полку "лнр" прибули до села Капитолівка Ізюмського району. Один із них, разом з іншими бойовиками, увірвався до будинку українського письменника Володимира Вакуленка, викрав його та вивіз у невідомому напрямку. Як встановило слідство, чоловіка катували, тримали в нелюдських умовах, а потім розстріляли.
Також зафіксовано ще один епізод: окупанти пограбували оселю місцевого мешканця, відібрали особисті речі, незаконно позбавили його волі та два дні утримували в підвалі.
Слідство має докази, що всі дії здійснювалися усвідомлено щодо цивільних, які не брали участі в бойових діях і мали захист згідно з міжнародним гуманітарним правом.
Раніше до суду вже передано обвинувальні акти щодо трьох інших співучасників із цього ж підрозділу. Судовий розгляд триває.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що 36-річному бойовику "лнр" з позивним "Академік" повідомлено про підозру у вбивстві письменника Вакуленка. Підозрюваний брав участь у викраденні, катуванні та вбивстві письменника та ще трьох осіб в Ізюмському районі.