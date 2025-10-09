$41.400.09
ЦВК продовжила для Тетяни Чорновол строк подання документів для реєстрації депутаткою

Київ • УНН

 • 1612 перегляди

Центральна виборча комісія продовжила Тетяні Чорновол на рік термін подання документів для реєстрації народною депутаткою України. Причиною стало проходження нею військової служби в Силах безпеки і оборони України.

ЦВК продовжила для Тетяни Чорновол строк подання документів для реєстрації депутаткою

Центральна виборча комісія продовжила на рік строк подання Тетяною Чорновол документів для її реєстрації народною депутаткою України, передає УНН із посиланням на ЦВК.

Деталі

До Центральної виборчої комісії 6 жовтня 2025 року надійшла заява Тетяни Чорновол. У заяві йшлося про наявність поважних причин, що перешкоджають Тетяні Чорновол у встановлений законом двадцятиденний строк подати документи, необхідні для реєстрації її народною депутаткою України, та було прохання продовжити такий строк до 1 (одного) року у зв’язку із проходженням нею  військової служби в Cилах безпеки і оборони України.

Розглянувши вказану заяву, Комісія відповідно до законодавства визнала зазначені в ній причини поважними та встановила строк подання Тетяною Чорновол до ЦВК документів, необхідних для її реєстрації народною депутаткою України, до 6 жовтня 2026 року включно 

- повідомили у ЦВК.

Нагадаємо

Центральна виборча комісія визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України замість Андрія Парубія.

Антоніна Туманова

Політика
Андрій Парубій