ЦВК продовжила для Тетяни Чорновол строк подання документів для реєстрації депутаткою
Київ • УНН
Центральна виборча комісія продовжила Тетяні Чорновол на рік термін подання документів для реєстрації народною депутаткою України. Причиною стало проходження нею військової служби в Силах безпеки і оборони України.
Деталі
До Центральної виборчої комісії 6 жовтня 2025 року надійшла заява Тетяни Чорновол. У заяві йшлося про наявність поважних причин, що перешкоджають Тетяні Чорновол у встановлений законом двадцятиденний строк подати документи, необхідні для реєстрації її народною депутаткою України, та було прохання продовжити такий строк до 1 (одного) року у зв’язку із проходженням нею військової служби в Cилах безпеки і оборони України.
Розглянувши вказану заяву, Комісія відповідно до законодавства визнала зазначені в ній причини поважними та встановила строк подання Тетяною Чорновол до ЦВК документів, необхідних для її реєстрації народною депутаткою України, до 6 жовтня 2026 року включно
Нагадаємо
Центральна виборча комісія визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України замість Андрія Парубія.