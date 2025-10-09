ЦИК продлила Татьяне Чорновол срок подачи документов для регистрации депутатом
Киев • УНН
Центральная избирательная комиссия продлила Татьяне Чорновол на год срок подачи документов для регистрации народным депутатом Украины. Причиной стало прохождение ею военной службы в Силах безопасности и обороны Украины.
Центральная избирательная комиссия продлила на год срок подачи Татьяной Чорновол документов для ее регистрации народным депутатом Украины, передает УНН со ссылкой на ЦИК.
Детали
В Центральную избирательную комиссию 6 октября 2025 года поступило заявление Татьяны Чорновол. В заявлении говорилось о наличии уважительных причин, препятствующих Татьяне Чорновол в установленный законом двадцатидневный срок подать документы, необходимые для регистрации ее народным депутатом Украины, и была просьба продлить такой срок до 1 (одного) года в связи с прохождением ею военной службы в Силах безопасности и обороны Украины.
Рассмотрев указанное заявление, Комиссия в соответствии с законодательством признала указанные в нем причины уважительными и установила срок подачи Татьяной Чорновол в ЦИК документов, необходимых для ее регистрации народным депутатом Украины, до 6 октября 2026 года включительно.
Напомним
Центральная избирательная комиссия признала Татьяну Чорновол избранной народным депутатом Украины вместо Андрея Парубия.