ЦИК продлила Татьяне Чорновол срок подачи документов для регистрации депутатом

$41.400.09
48.140.04
ukenru
14:03 • 10347 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
11:29 • 20230 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 37512 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 39578 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 24597 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 21137 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 35833 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 17067 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 15872 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 17080 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярные новости
ООН сократит четверть миротворцев в девяти горячих точках мира из-за нехватки средств9 октября, 07:24 • 23775 просмотра
Венгрия согласилась на запрет поставок российского СПГ в ЕС: детали9 октября, 08:43 • 3666 просмотра
Рада одобрила решение Президента о направлении подразделений ВСУ в другие страны9 октября, 08:47 • 4530 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 24196 просмотра
Правоохранители нашли тело мужчины, семья которого была обнаружена мертвой в водоеме на Полтавщине15:43 • 3710 просмотра
публикации
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 24393 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек9 октября, 09:40 • 37512 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 39578 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 35833 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 68544 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Прокудин Александр Сергеевич
Виталий Кличко
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Сектор Газа
Израиль
Египет
Германия
Реклама
УНН Lite
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 24399 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 16528 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 31278 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 48206 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 62007 просмотра
Актуальное
Хранитель
ЧатГПТ
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

ЦИК продлила Татьяне Чорновол срок подачи документов для регистрации депутатом

Киев • УНН

 • 1368 просмотра

Центральная избирательная комиссия продлила Татьяне Чорновол на год срок подачи документов для регистрации народным депутатом Украины. Причиной стало прохождение ею военной службы в Силах безопасности и обороны Украины.

ЦИК продлила Татьяне Чорновол срок подачи документов для регистрации депутатом

Центральная избирательная комиссия продлила на год срок подачи Татьяной Чорновол документов для ее регистрации народным депутатом Украины, передает УНН со ссылкой на ЦИК.

Детали

В Центральную избирательную комиссию 6 октября 2025 года поступило заявление Татьяны Чорновол. В заявлении говорилось о наличии уважительных причин, препятствующих Татьяне Чорновол в установленный законом двадцатидневный срок подать документы, необходимые для регистрации ее народным депутатом Украины, и была просьба продлить такой срок до 1 (одного) года в связи с прохождением ею военной службы в Силах безопасности и обороны Украины.

Рассмотрев указанное заявление, Комиссия в соответствии с законодательством признала указанные в нем причины уважительными и установила срок подачи Татьяной Чорновол в ЦИК документов, необходимых для ее регистрации народным депутатом Украины, до 6 октября 2026 года включительно.

- сообщили в ЦИК.

Напомним

Центральная избирательная комиссия признала Татьяну Чорновол избранной народным депутатом Украины вместо Андрея Парубия.

Антонина Туманова

Политика
Андрей Парубий