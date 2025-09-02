Прокуратура планує перекваліфікувати справу щодо вбивства Парубія: на яку статтю

Прокуратура планує перекваліфікацію дії підозрюваного у вбивстві нардепа Андрія Парубія з умисного вбивства на посягання на життя державного діяча. Про це заявив керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет журналістам, передає УНН.

Деталі

Ми розуміємо його мотиви. Це попередня кваліфікація, яка на сьогодні йому інкримінована – це ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Розглядається питання про перекваліфікацію діяння яке він вчинив. Ми найближчим часом це зробимо. Тому що дійсно є підстави прийняти таке рішення - сказав Мерет.

На запитання на яку саме статтю ККУ планують перекваліфікувати, Мерет відповів:

На 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча – ред.). Це вбивство народного депутата України". Також він прокоментував інформацію про те, що не було шантажу підозрюваного з боку рф."Ми знаємо те ж саме й, що він вам ( журналістам – ред.) повідомив про це. Він сказав, що ніякого шантажу (від рф – ред.) не було - зазначив Мерет.

Також Мерет підтвердив, що у підозрюваного є син.Окрім того, правоохоронці продовжують шукати зброю.

Після вчинення вбивства він мав намір замаскувати свою діяльність. Він виїхав в ліс, де спалив свій одяг в якому він був й розібрав велосипед на якому пересувався. Спробував його потопити в невеличкому ставку, але не зовсім вийшло… - розповів Мерет.

Контекст

52-річний Михайло Сцельніков, якого підозрюють у вбивстві нардепа Андрія Парубія, зізнався у злочині. Він стверджує, що шантажу з боку рф не було. Парубія він обрав через те, що він жив поруч.

Джерела Радіо Свободи повідомляли, що під час перших допитів підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному та розповів про свої контакти з представниками росії, заявивши, що вийшов з ними на зв’язок під час спроб розшукати сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти.

Доповнення

30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів.

Є три основні версії мотивів вбивства Парубія:

умисне вбивство у зв’язку із політичною діяльністю народного депутата;

російський слід;

особисті неприязні стосунки підозрюваного з потерпілим.

Голова Національної поліції України Іван Вигівський заявляв, що пріоритетним є відпрацювання інформації щодо можливого російського сліду. Також поліція Львівщини аналізує, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію.

У 2014 році Парубій потрапляв у список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО. 1 вересня затриманому львів’янину було повідомлено про підозру у вбивстві Парубія.

2 вересня Галицький районний суд Львова відправив підозрюваного Сцельнікова у вбивстві Парубія під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.