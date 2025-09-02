Прокуратура планирует переквалифицировать дело об убийстве Парубия: на какую статью

Прокуратура планирует переквалифицировать действия подозреваемого в убийстве нардепа Андрея Парубия с умышленного убийства на посягательство на жизнь государственного деятеля. Об этом заявил руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет журналистам, передает УНН.

Детали

Мы понимаем его мотивы. Это предварительная квалификация, которая на сегодня ему инкриминирована – это ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ. Рассматривается вопрос о переквалификации деяния, которое он совершил. Мы в ближайшее время это сделаем. Потому что действительно есть основания принять такое решение - сказал Мерет.

На вопрос, на какую именно статью УКУ планируют переквалифицировать, Мерет ответил:

На 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля – ред.). Это убийство народного депутата Украины". Также он прокомментировал информацию о том, что не было шантажа подозреваемого со стороны РФ. "Мы знаем то же самое, что он вам (журналистам – ред.) сообщил об этом. Он сказал, что никакого шантажа (от РФ – ред.) не было - отметил Мерет.

Также Мерет подтвердил, что у подозреваемого есть сын. Кроме того, правоохранители продолжают искать оружие.

После совершения убийства он намеревался замаскировать свою деятельность. Он выехал в лес, где сжег свою одежду, в которой он был, и разобрал велосипед, на котором передвигался. Попытался его утопить в небольшом пруду, но не совсем получилось… - рассказал Мерет.

Контекст

52-летний Михаил Сцельников, которого подозревают в убийстве нардепа Андрея Парубия, признался в преступлении. Он утверждает, что шантажа со стороны РФ не было. Парубия он выбрал потому, что он жил рядом.

Источники Радио Свобода сообщали, что во время первых допросов подозреваемый в убийстве Парубия признался в содеянном и рассказал о своих контактах с представителями России, заявив, что вышел с ними на связь во время попыток разыскать сына-военнослужащего ВСУ, который пропал без вести.

Дополнение

30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Полиция сообщала, что в Парубия было произведено около 8 выстрелов.

Есть три основные версии мотивов убийства Парубия:

умышленное убийство в связи с политической деятельностью народного депутата;

российский след;

личные неприязненные отношения подозреваемого с потерпевшим.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявлял, что приоритетным является отработка информации о возможном российском следе. Также полиция Львовщины анализирует, поступали ли угрозы убитому нардепу Андрею Парубию.

В 2014 году Парубий попадал в список на ликвидацию за деятельность секретаря СНБО. 1 сентября задержанному львовянину было сообщено о подозрении в убийстве Парубия.

2 сентября Галицкий районный суд Львова отправил подозреваемого Сцельникова в убийстве Парубия под стражей на срок 60 суток без права внесения залога.