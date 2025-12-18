Пошук компромісу щодо миру: Зеленський заявив, що українська делегація вже вирушила до США

російська федерація хоче тотального захоплення Донбасу і виведення звідти українських військ. Водночас Україна не готова на відповідні кроки, а США шукають компроміс. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час відповіді на питання журналістів, передає УНН.

Деталі

Ми всі знаємо позицію росії. Вони хочуть тотального захоплення Донбасу, а зараз вони хочуть, щоб ми виходили з Донбасу. Це їх була позиція, вона відкрита. Наша відкрита позиція, що ми не готові на відповідні кроки і Сполучені Штати Америки шукають компроміс - заявив Зеленський.

Він також торкнувся обговорення мирного плану. Як зазначив Зеленський, українська делегація перебуватиме у США у п’ятницю, 19 грудня і суботу, 20 грудня.

Зараз команди будуть зустрічатись. Наша команда буде у Сполучених Штатах Америки. Вона вже на шляху у Сполучені Штати. Там американці на них чекають. Я не знаю, хто ще може бути присутній. Може, будуть європейці - сказав Президент України.

Нагадаємо

Володимир Зеленський заявив, що сигнали російського диктатора володимира путіна про небажання закінчувати війну не є новими. Він додав: можливість продовження війни залежить від тиску партнерів України, зокрема від США, а також санкцій проти росії.