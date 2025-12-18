$42.340.15
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
07:18 • 4472 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 19777 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 35723 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 38153 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 63433 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 37939 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 28505 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 25471 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 23014 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пошук компромісу щодо миру: Зеленський заявив, що українська делегація вже вирушила до США

Київ • УНН

 • 46 перегляди

росія прагне повного захоплення Донбасу та виведення українських військ, на що Україна не погоджується. США шукають компромісне рішення, українська делегація вирушила до Вашингтона для обговорення мирного плану.

Пошук компромісу щодо миру: Зеленський заявив, що українська делегація вже вирушила до США

російська федерація хоче тотального захоплення Донбасу і виведення звідти українських військ. Водночас Україна не готова на відповідні кроки, а США шукають компроміс. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час відповіді на питання журналістів, передає УНН.

Деталі

Ми всі знаємо позицію росії. Вони хочуть тотального захоплення Донбасу, а зараз вони хочуть, щоб ми виходили з Донбасу. Це їх була позиція, вона відкрита. Наша відкрита позиція, що ми не готові на відповідні кроки і Сполучені Штати Америки шукають компроміс

- заявив Зеленський.

Він також торкнувся обговорення мирного плану. Як зазначив Зеленський, українська делегація перебуватиме у США у п’ятницю, 19 грудня і суботу, 20 грудня.

Зараз команди будуть зустрічатись. Наша команда буде у Сполучених Штатах Америки. Вона вже на шляху у Сполучені Штати. Там американці на них чекають. Я не знаю, хто ще може бути присутній. Може, будуть європейці

- сказав Президент України.

Нагадаємо

Володимир Зеленський заявив, що сигнали російського диктатора володимира путіна про небажання закінчувати війну не є новими. Він додав: можливість продовження війни залежить від тиску партнерів України, зокрема від США, а також санкцій проти росії.

Євген Устименко

