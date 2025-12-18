Пошук компромісу щодо миру: Зеленський заявив, що українська делегація вже вирушила до США
Київ • УНН
росія прагне повного захоплення Донбасу та виведення українських військ, на що Україна не погоджується. США шукають компромісне рішення, українська делегація вирушила до Вашингтона для обговорення мирного плану.
російська федерація хоче тотального захоплення Донбасу і виведення звідти українських військ. Водночас Україна не готова на відповідні кроки, а США шукають компроміс. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час відповіді на питання журналістів, передає УНН.
Деталі
Ми всі знаємо позицію росії. Вони хочуть тотального захоплення Донбасу, а зараз вони хочуть, щоб ми виходили з Донбасу. Це їх була позиція, вона відкрита. Наша відкрита позиція, що ми не готові на відповідні кроки і Сполучені Штати Америки шукають компроміс
Він також торкнувся обговорення мирного плану. Як зазначив Зеленський, українська делегація перебуватиме у США у п’ятницю, 19 грудня і суботу, 20 грудня.
Зараз команди будуть зустрічатись. Наша команда буде у Сполучених Штатах Америки. Вона вже на шляху у Сполучені Штати. Там американці на них чекають. Я не знаю, хто ще може бути присутній. Може, будуть європейці
Нагадаємо
Володимир Зеленський заявив, що сигнали російського диктатора володимира путіна про небажання закінчувати війну не є новими. Він додав: можливість продовження війни залежить від тиску партнерів України, зокрема від США, а також санкцій проти росії.