Радники з Німеччини, Франції та Британії сьогодні будуть у Маямі для переговорів з Віткоффом та Умєровим - Axios

Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
"Пряма лінія" путіна 2025 року: диктатор видав нові брехливі заяви та відмовився від припинення війниVideo
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Прикордонники рф перетнули лінію контролю на кордоні Естонії та росії19 грудня, 05:23 • 14070 перегляди
У військових частинах розпочали тестувати систему "Майно": що передбачається09:27 • 9750 перегляди
На Одещині після атаки рф рух трасою Одеса-Рені зупинено, низку пунктів пропуску на кордоні закрито: що треба знати10:04 • 18218 перегляди
За мільйонні розтрати "на Буковель, хрестини, алкоголь" отримали підозри троє голів профспілок: Генпрокурор Кравченко виклав записи розмов фігурантівVideo10:41 • 16075 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo11:05 • 18624 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Кароль Навроцький
Віталій Кім
Україна
Одеса
Польща
Білорусь
Сполучені Штати Америки
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію Трамп
"Більше запитань, ніж відповідей": війшов таємничий трейлер нового фільму Стівена Спілберга
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музей
Радники з Німеччини, Франції та Британії сьогодні будуть у Маямі для переговорів з Віткоффом та Умєровим - Axios

Радники з національної безпеки Німеччини, Франції та Великої Британії зустрінуться в Маямі зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом та головою делегації України Рустемом Умєровим. Переговори очікуються сьогодні, як повідомив журналіст Axios Барак Равід.

Радники з Німеччини, Франції та Британії сьогодні будуть у Маямі для переговорів з Віткоффом та Умєровим - Axios

Радники з національної безпеки з Німеччини, Франції та Великої Британії сьогодні будуть в Маямі у США для переговорів зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом та головою делегації України на мирних переговорах Рустемом Умєровим, повідомив журналіст Axios Барак Равід у X, пише УНН.

За даними двох джерел, радники з національної безпеки Німеччини, Франції та Великої Британії сьогодні будуть у Маямі для переговорів із посланцем Білого дому Стівом Віткоффом та радником з національної безпеки України Рустемом Умєровим

- повідомив журналіст Axios.

Нагадаємо

Раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відправляє свого радника з питань України Гюнтера Зауттера до Флориди для переговорів між США та росією щодо мирного врегулювання війни

Юлія Шрамко

