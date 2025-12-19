Радники з Німеччини, Франції та Британії сьогодні будуть у Маямі для переговорів з Віткоффом та Умєровим - Axios
Київ • УНН
Радники з національної безпеки Німеччини, Франції та Великої Британії зустрінуться в Маямі зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом та головою делегації України Рустемом Умєровим. Переговори очікуються сьогодні, як повідомив журналіст Axios Барак Равід.
Раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відправляє свого радника з питань України Гюнтера Зауттера до Флориди для переговорів між США та росією щодо мирного врегулювання війни