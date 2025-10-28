Прикладом оружия разбил стекло служебного авто: в Одессе произошел конфликт между полицейским и военными ТЦК
Киев • УНН
ГБР расследует инцидент в Одессе, где 27 октября полицейский, по данным бюро, в состоянии алкогольного опьянения угрожал работникам ТЦК и разбил стекло их служебного автомобиля. Открыто уголовное производство по факту угрозы правоохранителям.
Конфликт произошел между полицейским и сотрудниками ТЦК в Одессе, злоумышленник прикладом оружия разбил стекло служебного автомобиля, Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства, открыто уголовное производство, сообщили в ГБР во вторник, пишет УНН.
Детали
Как сообщили в ГБР, инцидент произошел 27 октября в Одессе между правоохранителем и работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки.
По предварительной информации, в 21:35 27 октября сотрудники ТЦК и СП на улице города остановили автомобиль для проверки документов. В этот момент к ним подъехал другой автомобиль, из которого вышел мужчина с оружием. Угрожая военнослужащим, он разбил прикладом оружия стекло на служебном автомобиле, после чего уехал с места происшествия
Злоумышленника, как указано, вскоре остановили другие правоохранители.
Нарушитель оказался сотрудником одного из подразделений полиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения
Оружие, как отмечается, изъято, на правонарушителя составлен административный протокол за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
ГБР открыло уголовное производство по факту угрозы сотрудникам правоохранительного органа (ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины)
Досудебное расследование продолжается. "Устанавливаются все обстоятельства происшествия", - проинформировали в ГБР.
Двое полицейских получили подозрение за избиение мужчины возле ТЦК в Киеве20.10.25, 09:19 • 4327 просмотров