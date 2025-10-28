Прикладом оружия разбил стекло служебного авто: в Одессе произошел конфликт между полицейским и военными ТЦК

Конфликт произошел между полицейским и сотрудниками ТЦК в Одессе, злоумышленник прикладом оружия разбил стекло служебного автомобиля, Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства, открыто уголовное производство, сообщили в ГБР во вторник, пишет УНН.

Как сообщили в ГБР, инцидент произошел 27 октября в Одессе между правоохранителем и работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки.

По предварительной информации, в 21:35 27 октября сотрудники ТЦК и СП на улице города остановили автомобиль для проверки документов. В этот момент к ним подъехал другой автомобиль, из которого вышел мужчина с оружием. Угрожая военнослужащим, он разбил прикладом оружия стекло на служебном автомобиле, после чего уехал с места происшествия