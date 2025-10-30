"Применили физическую силу, слезоточивый газ и дубинки": в ТЦК Одесской области сообщили о групповом нападении и повреждении авто

В Одесском областном ТЦК сообщили о нападении на военнослужащих "во время исполнения служебных обязанностей". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Одесский областной ТЦК.

Детали

Как сообщили в территориальном центре комплектования, военнослужащие одного из районных ТЦК и СП подверглись групповому нападению. На них напала группа из гражданских лиц и повредила автомобиль, говорится в сообщении.

Параллельно сообщается, что гражданские "применили физическую силу, слезоточивый газ и дубинки". В ТЦК расценили этот инцидент как прямое нападение и попытку силового препятствования законным мобилизационным мероприятиям.

Там добавили, что эти действия подпадают под ряд статей Уголовного кодекса Украины, "ответственность за которые крайне сурова".

Напомним

Недавно в Одессе произошел аналогичный инцидент с участием ТЦК. По данным ГБР, конфликт произошел между военными и сотрудником полиции - последний, находясь в нетрезвом состоянии, прикладом оружия разбил стекло служебного автомобиля ТЦК.