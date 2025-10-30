$42.080.01
08:17
Почасовые отключения света отменены, но могут вернуться - Минэнерго
Эксклюзив
08:02 • 11228 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
07:49 • 10545 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
06:13 • 16305 просмотра
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
30 октября, 01:44 • 25875 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 43734 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 44500 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
29 октября, 14:53 • 42420 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 90971 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 43864 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Применили физическую силу, слезоточивый газ и дубинки": в ТЦК Одесской области сообщили о групповом нападении и повреждении авто

Киев • УНН

 • 964 просмотра

В Одесском областном ТЦК сообщили о групповом нападении на военнослужащих и повреждении их автомобиля. Гражданские лица применили физическую силу, слезоточивый газ и дубинки, заявили в ТЦК.

"Применили физическую силу, слезоточивый газ и дубинки": в ТЦК Одесской области сообщили о групповом нападении и повреждении авто

В Одесском областном ТЦК сообщили о нападении на военнослужащих "во время исполнения служебных обязанностей". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Одесский областной ТЦК.

Детали

Как сообщили в территориальном центре комплектования, военнослужащие одного из районных ТЦК и СП подверглись групповому нападению. На них напала группа из гражданских лиц и повредила автомобиль, говорится в сообщении.

Параллельно сообщается, что гражданские "применили физическую силу, слезоточивый газ и дубинки". В ТЦК расценили этот инцидент как прямое нападение и попытку силового препятствования законным мобилизационным мероприятиям.

Там добавили, что эти действия подпадают под ряд статей Уголовного кодекса Украины, "ответственность за которые крайне сурова".

Напомним

Недавно в Одессе произошел аналогичный инцидент с участием ТЦК. По данным ГБР, конфликт произошел между военными и сотрудником полиции - последний, находясь в нетрезвом состоянии, прикладом оружия разбил стекло служебного автомобиля ТЦК.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
Столкновения
ТЦК и СП
Украина
Одесса