Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ

Під час проведення мобілізаційних заходів в Одеські біля промринку 7 км група цивільних осіб напала на військовослужбовців ТЦК, застосувавши сльозогінний газ та перевернувши транспортний засіб. СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею про перешкоджання діяльності ТЦК, нападникам загрожує від 5 до 15 років за ґратами, повідомили журналісту УНН в пресслужбі Служби безпеки.

Деталі

За результатами перевірки дійшли висновку, що справа кваліфікується за статтею 114-1 ККУ - перешкоджання діяльності ТЦК. Залежно від частини статті, обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років або від 8 до 15 років.

Справа порушена "за фактом" і буде розглядатися, як групова проти групи осіб. Не всі ці особи наразі встановлені, триває пошук та встановлення причетних. Відповідачів буде багато, звісно, що покарання кожної окремої особи залежатиме від обсягу її правопорушення: хтось перевертав автобус, умовно, а хтось поруч стояв - повідомила речниця Служби безпеки.

Нагадаємо

В Одеському обласному ТЦК повідомили про груповий напад на військовослужбовців та пошкодження їхнього автомобіля. Паралельно повідомляється, що цивільні "застосували фізичну силу, сльозогінний газ та кийки". У мережі поширили відео інциденту.

У ТЦК розцінили цей інцидент як прямий напад та спробу силового перешкоджання законним мобілізаційним заходам. Там додали, що ці дії підпадають під низку статей Кримінального кодексу України, "відповідальність за які є вкрай суворою".