Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запреты
13:10 • 15166 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
12:12 • 17613 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10:02 • 32664 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолодание
09:50 • 67568 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
09:28 • 38694 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 42294 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики
10 ноября, 04:17 • 38216 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30 • 30519 просмотра
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
9 ноября, 12:22 • 54309 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание

Киев • УНН

 • 15174 просмотра

Парламент принял законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для военнослужащих ТЦК и ВВК за нарушения мобилизации и медосмотра. Законопроект еще не стоит в повестке дня комитета, но предусматривает лишение свободы до 8 лет за нарушения в условиях военного положения.

До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание

В марте парламент принял за основу законопроект, который предлагает ввести ответственность для военнослужащих ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву, а для ВВК - за умышленное нарушение проведения медицинского осмотра для определения пригодности военнообязанных. В комментарии УНН нардеп, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык сообщила, что пока этот законопроект не стоит в повестке дня комитета, а также то, что заседания по рассмотрению поправок ко второму чтению еще не было. 

Детали 

В марте этого года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №12442 об уголовной ответственности за нарушение правил мобилизации и медосмотра для руководителей ТЦК, глав и членов ВВК.

Согласно законопроекту, планируется дополнить Уголовный кодекс статьей №337-1 "Нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе".

Согласно статье, умышленное нарушение проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе, совершенное работником ВВК, повлекшее призыв гражданина на военную службу, имеющего отсрочку по состоянию здоровья, будет наказываться лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

За вышеуказанные действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в условиях особого периода, кроме военного положения, будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

За указанные действия в условиях военного положения наказание будет в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК12.03.25, 11:56 • 113769 просмотров

Также депутаты предлагают дополнить Уголовный кодекс статьей 462-2 "Нарушение военным должностным лицом порядка призыва (принятия) граждан на военную службу".

Соответственно, за призыв на военную службу лиц, имеющих отсрочку или бронирование, будет наказываться служебным ограничением на срок до 2 лет или содержанием в дисциплинарном батальоне на тот же срок, или лишением свободы на срок до 5 лет.

За указанные действия в особый период, кроме военного положения, будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

За вышеуказанные действия в условиях военного положения - лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

Кроме того, глав, их заместителей, членов, секретарей внештатных постоянно действующих военно-врачебных комиссий или врачебно-летных комиссий планируется приравнять к лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, что позволит их наказывать за незаконное обогащение.

Скандал вокруг центра на ДВРЗ в Киеве: военных перевели за пределы столицы - нардеп04.11.25, 12:24 • 20017 просмотров

Приобретение вышеуказанными лицами активов, стоимость которых более чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (более 9 млн гривен), превышает их законные доходы, является уголовным правонарушением.

Наказание за него – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В комментарии УНН нардеп, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык сообщила, что "пока этот законопроект не стоит в повестке дня комитета".  

"Заседания по рассмотрению поправок еще не было. Буду инициировать ускорение его рассмотрения", - сказала Яцык. 

Народный депутат, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский считает, что "главное не столько усиливать ответственность, сколько чтобы каждый факт нарушений имел адекватную реакцию". 

"Несколько месяцев назад было постановление Кабинета министров и Министерство (обороны - ред.) уже обязало всех работников ТЦК СП иметь бодикамеры. Это как раз имело целью, чтобы мы минимизировали или исключили какие-либо злоупотребления со стороны работников ТЦК СП", - сказал Вениславский в комментарии УНН

Все сотрудники ТЦК, вручающие повестки, должны носить боди-камеры: как это будет работать03.09.25, 10:48 • 3320 просмотров

Он подчеркнул, что "любые противоправные действия должностных лиц, особенно в условиях военного положения, связанные с мобилизацией, должны иметь адекватную правовую оценку со стороны соответствующих правоохранительных органов, расследующих эти дела, в частности со стороны ГБР".

"Нужно ли повышать ответственность? Ну, знаете, главное же не насколько жесткая ответственность, а насколько невозможно избежать ответственности. Это самое главное. Главное не столько, еще раз подчеркиваю, усиливать ответственность, сколько чтобы каждый факт нарушений имел адекватную реакцию. На сегодня достаточно много уголовных статей Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за такие противоправные действия", - подытожил он свою позицию и добавил, что нынешних статей вполне достаточно, чтобы привлечь за все виды правонарушений и злоупотреблений.

В сеть попало видео с задержанием учителя в Киеве: ТЦК разъяснил ситуацию05.11.25, 12:55 • 4083 просмотра

Павел Башинский

Кабинет Министров Украины
Мобилизация
Военное положение
ТЦК и СП
Федор Вениславский
Министерство обороны Украины
Верховная Рада