До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание

В марте парламент принял за основу законопроект, который предлагает ввести ответственность для военнослужащих ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву, а для ВВК - за умышленное нарушение проведения медицинского осмотра для определения пригодности военнообязанных. В комментарии УНН нардеп, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык сообщила, что пока этот законопроект не стоит в повестке дня комитета, а также то, что заседания по рассмотрению поправок ко второму чтению еще не было.

В марте этого года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №12442 об уголовной ответственности за нарушение правил мобилизации и медосмотра для руководителей ТЦК, глав и членов ВВК.

Согласно законопроекту, планируется дополнить Уголовный кодекс статьей №337-1 "Нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе".

Согласно статье, умышленное нарушение проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе, совершенное работником ВВК, повлекшее призыв гражданина на военную службу, имеющего отсрочку по состоянию здоровья, будет наказываться лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

За вышеуказанные действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в условиях особого периода, кроме военного положения, будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

За указанные действия в условиях военного положения наказание будет в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

Также депутаты предлагают дополнить Уголовный кодекс статьей 462-2 "Нарушение военным должностным лицом порядка призыва (принятия) граждан на военную службу".

Соответственно, за призыв на военную службу лиц, имеющих отсрочку или бронирование, будет наказываться служебным ограничением на срок до 2 лет или содержанием в дисциплинарном батальоне на тот же срок, или лишением свободы на срок до 5 лет.

За указанные действия в особый период, кроме военного положения, будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

За вышеуказанные действия в условиях военного положения - лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

Кроме того, глав, их заместителей, членов, секретарей внештатных постоянно действующих военно-врачебных комиссий или врачебно-летных комиссий планируется приравнять к лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, что позволит их наказывать за незаконное обогащение.

Приобретение вышеуказанными лицами активов, стоимость которых более чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (более 9 млн гривен), превышает их законные доходы, является уголовным правонарушением.

Наказание за него – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В комментарии УНН нардеп, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык сообщила, что "пока этот законопроект не стоит в повестке дня комитета".

"Заседания по рассмотрению поправок еще не было. Буду инициировать ускорение его рассмотрения", - сказала Яцык.

Народный депутат, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский считает, что "главное не столько усиливать ответственность, сколько чтобы каждый факт нарушений имел адекватную реакцию".

"Несколько месяцев назад было постановление Кабинета министров и Министерство (обороны - ред.) уже обязало всех работников ТЦК СП иметь бодикамеры. Это как раз имело целью, чтобы мы минимизировали или исключили какие-либо злоупотребления со стороны работников ТЦК СП", - сказал Вениславский в комментарии УНН.

Он подчеркнул, что "любые противоправные действия должностных лиц, особенно в условиях военного положения, связанные с мобилизацией, должны иметь адекватную правовую оценку со стороны соответствующих правоохранительных органов, расследующих эти дела, в частности со стороны ГБР".

"Нужно ли повышать ответственность? Ну, знаете, главное же не насколько жесткая ответственность, а насколько невозможно избежать ответственности. Это самое главное. Главное не столько, еще раз подчеркиваю, усиливать ответственность, сколько чтобы каждый факт нарушений имел адекватную реакцию. На сегодня достаточно много уголовных статей Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за такие противоправные действия", - подытожил он свою позицию и добавил, что нынешних статей вполне достаточно, чтобы привлечь за все виды правонарушений и злоупотреблений.

