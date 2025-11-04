Скандал вокруг центра на ДВРЗ в Киеве: военных перевели за пределы столицы - нардеп

Киевский городской территориальный центр комплектования временно приостановил работу мобилизационного пункта в районе ДВРЗ. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Александр Федиенко, передает УНН.

Детали

Депутат опубликовал скриншот ответа из Минобороны. По словам Федиенко, приказом начальника Киевского городского ТЦК от 13 сентября всех военных из этого пункта перевели в части за пределами столицы.

Как член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обратился в министерство обороны предоставить разъяснения. Приказ о создании приостановили. То есть я так понимаю, Киевский городской сборный пункт, рассредоточили - заявил Федиенко.

Контекст

В октябре 2025 года блогер Рамина Эсхакзай обнародовала фото из распределительного центра на ДВРЗ, где мобилизованные находятся в антисанитарных условиях. Она отметила, что эти кадры являются эксклюзивными, поскольку в подобных помещениях строго запрещены фото и видео съемка.

Рамина добавила, что в помещении полная антисанитария: туалеты нечищены и забиты нечистотами, матрасы и подушки старые и покрыты плесенью, еда некачественная, окна установлены ненадлежащим образом.

Тем временем в Киевском городском ТЦК и СП назвали сообщение Рамины Эсхакзай "искаженной информацией". Там добавили, что на материалах "изображены фото, которые выдают за сборный пункт города Киева, какого-либо подтверждения, что это именно он, нет".

Напомним

С 1 ноября ТЦК в Украине больше не принимают заявления на отсрочки от мобилизации. Теперь автоматическое продление и подача заявлений возможны через приложение "Резерв+" или центры предоставления административных услуг.