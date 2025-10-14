У соцмережах розповіли, за яких умов перебувають мобілізовані на ДВРЗ у Києві: реакція ТЦК не забарилась
Київ • УНН
Блогерка Раміна Есхакзай оприлюднила фото з розподільчого центру на ДВРЗ, де мобілізовані перебувають в антисанітарних умовах. Київський міський ТЦК назвав цю інформацію "викривленою", заперечуючи наявність проблем.
У соцмережах розгорівся скандал навколо умов перебування мобілізованих на розподільчому центрі в районі ДВРЗ (Дарницький вагоноремонтний завод – ред.) у Києві. Про це повідомляє УНН з посиланням на журналістку і блогерку Раміну Есхакзай та Київський міський ТЦК.
Деталі
Раміна опублікувала на свої сторінці в Instagram фото зсередини розподільчого центру на ДВРЗ, куди доставляють людей від ТЦК. Як зазначила блогерка, ці кадри є ексклюзивними, оскільки в подібних приміщеннях суворо заборонені фото та відео зйомка.
Як зазначила блогерка, людей тримають без зв’язку тижнями, серед них - наркозалежні та безхатьки, які не придатні до служби та сидять в центрі тижнями. У приміщенні повна антисанітарія: туалети нечищені і забиті нечистотами, матраци і подушки старі і вкриті пліснявою, їжа неякісна, вікна встановлені неналежним чином.
Молодих і здорових забирають одразу на БЗВП, перед цим влаштувавши показову гру в хорошого/поганого поліцейського. Це не колонія, а розподільний центр, куди привозять людей перед відправкою на службу. Тут агітують вступати в бригади, а чоловіки тижнями перебувають без зв'язку - рідні не знають, де вони
Реакція ТЦК
У Київському міському ТЦК і СП назвали повідомлення Раміни Есхакзай "викривленою інформацією". Там додали, що на матеріалах "зображені фото які видають за збірний пункт міста Києва, будь-якого підтвердження що це саме він не має".
Наголошуємо, що на збірному пункті підтримується чистота і належний порядок. Дійсно, умови тут не класу "готель - люкс". Адже гроші, які виділяються на Сили Оборони України в першу чергу витрачаються на зброю та засоби ураження, а не на косметичні ремонти
Нагадаємо
