Ексклюзив
15:21
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
15:17
США завтра зроблять важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
15:00
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
13:31
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
13:02
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
12:47
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
12:39
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
11:53
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
11:36
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
11:14
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
13:31
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
Ексклюзив
12:47
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
Ексклюзив
11:53
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дня
13 жовтня, 13:30
"Аморальність та невідворотні наслідки": як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
13 жовтня, 12:28
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручин
13:19
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійства
13:05
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній тур
13 жовтня, 15:39
16-річна донька Тайсона Ф'юрі заручилася: Періс Ф'юрі захистила вибір доньки
13 жовтня, 15:15
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі
13 жовтня, 14:34
У соцмережах розповіли, за яких умов перебувають мобілізовані на ДВРЗ у Києві: реакція ТЦК не забарилась

Київ • УНН

 • 2042 перегляди

Блогерка Раміна Есхакзай оприлюднила фото з розподільчого центру на ДВРЗ, де мобілізовані перебувають в антисанітарних умовах. Київський міський ТЦК назвав цю інформацію "викривленою", заперечуючи наявність проблем.

У соцмережах розповіли, за яких умов перебувають мобілізовані на ДВРЗ у Києві: реакція ТЦК не забарилась

У соцмережах розгорівся скандал навколо умов перебування мобілізованих на розподільчому центрі в районі ДВРЗ (Дарницький вагоноремонтний завод – ред.) у Києві. Про це повідомляє УНН з посиланням на журналістку і блогерку Раміну Есхакзай та Київський міський ТЦК.

Деталі

Раміна опублікувала на свої сторінці в Instagram фото зсередини розподільчого центру на ДВРЗ, куди доставляють людей від ТЦК. Як зазначила блогерка, ці кадри є ексклюзивними, оскільки в подібних приміщеннях суворо заборонені фото та відео зйомка.

Як зазначила блогерка, людей тримають без зв’язку тижнями, серед них - наркозалежні та безхатьки, які не придатні до служби та сидять в центрі тижнями. У приміщенні повна антисанітарія: туалети нечищені і забиті нечистотами, матраци і подушки старі і вкриті пліснявою, їжа неякісна, вікна встановлені неналежним чином.

Молодих і здорових забирають одразу на БЗВП, перед цим влаштувавши показову гру в хорошого/поганого поліцейського. Це не колонія, а розподільний центр, куди привозять людей перед відправкою на службу. Тут агітують вступати в бригади, а чоловіки тижнями перебувають без зв'язку - рідні не знають, де вони

- пише Раміна.

Реакція ТЦК

У Київському міському ТЦК і СП назвали повідомлення Раміни Есхакзай "викривленою інформацією". Там додали, що на матеріалах "зображені фото які видають за збірний пункт міста Києва, будь-якого підтвердження що це саме він не має".

Наголошуємо, що на збірному пункті підтримується чистота і належний порядок. Дійсно, умови тут не класу "готель - люкс". Адже гроші, які виділяються на Сили Оборони України в першу чергу витрачаються на зброю та засоби ураження, а не на косметичні ремонти

- додали в ТЦК.

Нагадаємо

На початку жовтня у Києві представники ТЦК та Нацполіції зупинили військовозобов'язаного, що перебував у розшуку. Між ними виник конфлікт, військовозобов'язаному стало зле і його ушпиталили.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКиїв
ТЦК та СП
Блогери
Національна поліція України
Київ