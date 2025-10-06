Конфлікт під час мобілізаційної перевірки у Києві: чоловіка забрала швидка

6-го жовтня у Києві військовозобов’язаного зупинили представники ТЦК та Нацполіції, між ними виник конфлікт, який був зафільмований перехожими - відео розповсюдилось у мережі.

У ТЦК пояснили інцидент тим, що чоловік перебував у розшуку, а натовп навмисно створював умови для його втечі. Під час конфлікту військовозобов'язаному стало зле і його ушпиталили.

"У мережі інтернет поширюється відео, на якому зафіксовано конфліктну ситуацію між військовослужбовцями ТЦК та СП і цивільними особами. Для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації, повідомляємо: під час здійснення заходів оповіщення в м. Київ 06 жовтня 2025 року, група оповіщення одного з районних ТЦК та СП разом з представниками Національної поліції зупинили громадянина мобілізаційного віку, який в ході перевірки військово - облікових документів виявився таким, що перебуває у розшуку", - ідеться у дописі ТЦК.

За словами військовослужбовців, "група сторонніх цивільних осіб почала свідомо створювати умови для його втечі, перешкоджаючи законній діяльності Збройних Сил України".

Водночас, військовозобов'язаний поскаржився на погіршення стану свого здоров'я. Представники Національної поліції викликали йому карету швидкої допомоги й він був доставлений до лікарні