Конфликт во время мобилизационной проверки в Киеве: мужчину забрала скорая

6 октября в Киеве военнообязанного остановили представители ТЦК и Нацполиции, между ними возник конфликт, который был заснят прохожими - видео распространилось в сети.

В ТЦК объяснили инцидент тем, что мужчина находился в розыске, а толпа намеренно создавала условия для его побега. Во время конфликта военнообязанному стало плохо и его госпитализировали.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Киевский городской ТЦК и СП.

"В сети интернет распространяется видео, на котором зафиксирована конфликтная ситуация между военнослужащими ТЦК и СП и гражданскими лицами. Для предотвращения распространения искаженной и недостоверной информации, сообщаем: во время осуществления мероприятий оповещения в г. Киев 06 октября 2025 года, группа оповещения одного из районных ТЦК и СП вместе с представителями Национальной полиции остановили гражданина мобилизационного возраста, который в ходе проверки военно-учетных документов оказался находящимся в розыске", - говорится в сообщении ТЦК.

ВИДЕО

По словам военнослужащих, "группа посторонних гражданских лиц начала сознательно создавать условия для его побега, препятствуя законной деятельности Вооруженных Сил Украины".

В то же время, военнообязанный пожаловался на ухудшение состояния своего здоровья. Представители Национальной полиции вызвали ему карету скорой помощи и он был доставлен в больницу