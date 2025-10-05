$41.280.00
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 21716 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 51675 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 70294 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 133073 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 114892 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 106622 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 136318 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 108066 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 48500 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Киевский областной ТЦК и СП опровергает кражу кота своими сотрудниками

Киев • УНН

 • 2358 просмотра

Киевский областной ТЦК и СП отрицает причастность своих сотрудников к похищению кота возле частного дома в Киевской области, ссылаясь на несоответствие формы одежды. Ранее в соцсетях появилось видео, якобы фиксирующее этот инцидент, а также сообщалось об уголовном производстве в отношении сотрудника ТЦК в Кривом Роге.

Киевский областной ТЦК и СП опровергает кражу кота своими сотрудниками

В ТЦК заявили, что их сотрудники не крали кота возле дома в Киевской области. В Киевском областном ТЦК и СП заявили, что их сотрудники не крали кота возле частного дома, передает УНН.

Детали

Как одеты военные на видео с котом? Какая на них форма? Оба в боевых рубашках. Ну? А какая форма у ТЦК? Кто-нибудь хоть раз видел группу оповещения в боевых рубашках? Нет. Потому что это просто невозможно! Уставом ТЦК такая форма, как боевая рубашка, просто не предусмотрена

- говорится в сообщении ТЦК. 

Контекст

Ранее в социальной сети опубликовали видео, на котором якобы сотрудники ТЦК в Киевской области похищают кота возле частного дома и убегают на автомобиле.

Правоохранители начали уголовное производство после инцидента в Кривом Роге, где сотрудник ТЦК и СП подрался с местным жителем. Дело квалифицировано как умышленное легкое телесное повреждение, также рассматривается вопрос о служебном расследовании в отношении действий полицейского, который не вмешался в конфликт. 

Анна Мурашко

Общество
Киевская область
Кривой Рог