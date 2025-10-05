Киевский областной ТЦК и СП опровергает кражу кота своими сотрудниками
Киев • УНН
Киевский областной ТЦК и СП отрицает причастность своих сотрудников к похищению кота возле частного дома в Киевской области, ссылаясь на несоответствие формы одежды. Ранее в соцсетях появилось видео, якобы фиксирующее этот инцидент, а также сообщалось об уголовном производстве в отношении сотрудника ТЦК в Кривом Роге.
В ТЦК заявили, что их сотрудники не крали кота возле дома в Киевской области. В Киевском областном ТЦК и СП заявили, что их сотрудники не крали кота возле частного дома, передает УНН.
Детали
Как одеты военные на видео с котом? Какая на них форма? Оба в боевых рубашках. Ну? А какая форма у ТЦК? Кто-нибудь хоть раз видел группу оповещения в боевых рубашках? Нет. Потому что это просто невозможно! Уставом ТЦК такая форма, как боевая рубашка, просто не предусмотрена
Контекст
Ранее в социальной сети опубликовали видео, на котором якобы сотрудники ТЦК в Киевской области похищают кота возле частного дома и убегают на автомобиле.
Правоохранители начали уголовное производство после инцидента в Кривом Роге, где сотрудник ТЦК и СП подрался с местным жителем. Дело квалифицировано как умышленное легкое телесное повреждение, также рассматривается вопрос о служебном расследовании в отношении действий полицейского, который не вмешался в конфликт.