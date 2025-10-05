$41.280.00
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 22763 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 52243 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 70814 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 133816 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 115197 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 106743 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 136664 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 108388 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 48542 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Київський обласний ТЦК та СП спростовує крадіжку кота своїми працівниками

Київ • УНН

 • 2806 перегляди

Київський обласний ТЦК та СП заперечив причетність своїх працівників до викрадення кота біля приватного будинку на Київщині, посилаючись на невідповідність форми одягу. Раніше в соцмережах з'явилося відео, що нібито фіксує цей інцидент, а також повідомлялося про кримінальне провадження щодо працівника ТЦК у Кривому Розі.

Київський обласний ТЦК та СП спростовує крадіжку кота своїми працівниками

В ТЦК заявили, що їх працівники не крали кота біля будинку на Київщині В Київському обласному ТЦК та СП заявили, що їх працівники не крали кота біля приватного будинку, передає УНН.

Деталі

Як одягнуті військові на відео з котом? Яка на них форма? Обоє у бойових сорочках. Ну? А яка форма у ТЦК? Хтось хоч раз бачив групу оповіщення у бойових сорочках? Ні. Бо це просто неможливо! Статутом ТЦК така форма, як бойова сорочка просто не передбачена

- йдеться в повідомленні ТЦК. 

Контекст

Раніше в соціальній мережі опублікували відео на якому нібито працівники ТЦК на Київщині викрадають кота біля приватного будинку й тікають на автомобілі.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження після інциденту в Кривому Розі, де працівник ТЦК та СП побився із місцевим жителем. Справу кваліфіковано як умисне легке тілесне ушкодження, також розглядається питання про службове розслідування щодо дій поліцейського, який не втрутився у конфлікт. 

Анна Мурашко

Суспільство
Київська область
Кривий Ріг