Київський обласний ТЦК та СП спростовує крадіжку кота своїми працівниками
Київ • УНН
Київський обласний ТЦК та СП заперечив причетність своїх працівників до викрадення кота біля приватного будинку на Київщині, посилаючись на невідповідність форми одягу. Раніше в соцмережах з'явилося відео, що нібито фіксує цей інцидент, а також повідомлялося про кримінальне провадження щодо працівника ТЦК у Кривому Розі.
В ТЦК заявили, що їх працівники не крали кота біля будинку на Київщині В Київському обласному ТЦК та СП заявили, що їх працівники не крали кота біля приватного будинку, передає УНН.
Деталі
Як одягнуті військові на відео з котом? Яка на них форма? Обоє у бойових сорочках. Ну? А яка форма у ТЦК? Хтось хоч раз бачив групу оповіщення у бойових сорочках? Ні. Бо це просто неможливо! Статутом ТЦК така форма, як бойова сорочка просто не передбачена
Контекст
Раніше в соціальній мережі опублікували відео на якому нібито працівники ТЦК на Київщині викрадають кота біля приватного будинку й тікають на автомобілі.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження після інциденту в Кривому Розі, де працівник ТЦК та СП побився із місцевим жителем. Справу кваліфіковано як умисне легке тілесне ушкодження, також розглядається питання про службове розслідування щодо дій поліцейського, який не втрутився у конфлікт.