15:00
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
13:31
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
13:02
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
12:47
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
12:39
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
11:53
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
11:36
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
11:14
Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - СырскийVideo
Эксклюзив
09:28
НАБУ должно пройти внешний аудит и проверку детективов, считают в правоохранительном комитете Рады
14 октября, 09:05
США могут передать Украине только 20-50 ракет Tomahawk - FT
публикации
Эксклюзивы
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы13:31 • 12381 просмотра
В соцсетях рассказали, в каких условиях находятся мобилизованные на ДВРЗ в Киеве: реакция ТЦК не заставила себя ждать

Киев • УНН

 • 1924 просмотра

Блогер Рамина Эсхакзай опубликовала фото из распределительного центра на ДВРЗ, где мобилизованные находятся в антисанитарных условиях. Киевский городской ТЦК назвал эту информацию "искаженной", отрицая наличие проблем.

В соцсетях рассказали, в каких условиях находятся мобилизованные на ДВРЗ в Киеве: реакция ТЦК не заставила себя ждать

В соцсетях разгорелся скандал вокруг условий пребывания мобилизованных в распределительном центре в районе ДВРЗ (Дарницкий вагоноремонтный завод – ред.) в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на журналистку и блогера Рамину Эсхакзай и Киевский городской ТЦК.

Детали

Рамина опубликовала на своей странице в Instagram фото изнутри распределительного центра на ДВРЗ, куда доставляют людей от ТЦК. Как отметила блогер, эти кадры являются эксклюзивными, поскольку в подобных помещениях строго запрещены фото и видеосъемка.

Как отметила блогер, людей держат без связи неделями, среди них - наркозависимые и бездомные, которые не пригодны к службе и сидят в центре неделями. В помещении полная антисанитария: туалеты нечищены и забиты нечистотами, матрасы и подушки старые и покрыты плесенью, еда некачественная, окна установлены ненадлежащим образом.

Молодых и здоровых забирают сразу на БЗВП, перед этим устроив показательную игру в хорошего/плохого полицейского. Это не колония, а распределительный центр, куда привозят людей перед отправкой на службу. Здесь агитируют вступать в бригады, а мужчины неделями находятся без связи - родные не знают, где они

- пишет Рамина.

Реакция ТЦК

В Киевском городском ТЦК и СП назвали сообщение Рамины Эсхакзай "искаженной информацией". Там добавили, что на материалах "изображены фото, которые выдают за сборный пункт города Киева, какого-либо подтверждения, что это именно он, нет".

Подчеркиваем, что на сборном пункте поддерживается чистота и надлежащий порядок. Действительно, условия здесь не класса "отель - люкс". Ведь деньги, выделяемые на Силы Обороны Украины, в первую очередь тратятся на оружие и средства поражения, а не на косметические ремонты

- добавили в ТЦК.

Напомним

В начале октября в Киеве представители ТЦК и Нацполиции остановили военнообязанного, находившегося в розыске. Между ними возник конфликт, военнообязанному стало плохо и его госпитализировали.

Евгений Устименко

