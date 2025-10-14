В соцсетях рассказали, в каких условиях находятся мобилизованные на ДВРЗ в Киеве: реакция ТЦК не заставила себя ждать

В соцсетях разгорелся скандал вокруг условий пребывания мобилизованных в распределительном центре в районе ДВРЗ (Дарницкий вагоноремонтный завод – ред.) в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на журналистку и блогера Рамину Эсхакзай и Киевский городской ТЦК.

Детали

Рамина опубликовала на своей странице в Instagram фото изнутри распределительного центра на ДВРЗ, куда доставляют людей от ТЦК. Как отметила блогер, эти кадры являются эксклюзивными, поскольку в подобных помещениях строго запрещены фото и видеосъемка.

Как отметила блогер, людей держат без связи неделями, среди них - наркозависимые и бездомные, которые не пригодны к службе и сидят в центре неделями. В помещении полная антисанитария: туалеты нечищены и забиты нечистотами, матрасы и подушки старые и покрыты плесенью, еда некачественная, окна установлены ненадлежащим образом.

Молодых и здоровых забирают сразу на БЗВП, перед этим устроив показательную игру в хорошего/плохого полицейского. Это не колония, а распределительный центр, куда привозят людей перед отправкой на службу. Здесь агитируют вступать в бригады, а мужчины неделями находятся без связи - родные не знают, где они - пишет Рамина.

Реакция ТЦК

В Киевском городском ТЦК и СП назвали сообщение Рамины Эсхакзай "искаженной информацией". Там добавили, что на материалах "изображены фото, которые выдают за сборный пункт города Киева, какого-либо подтверждения, что это именно он, нет".

Подчеркиваем, что на сборном пункте поддерживается чистота и надлежащий порядок. Действительно, условия здесь не класса "отель - люкс". Ведь деньги, выделяемые на Силы Обороны Украины, в первую очередь тратятся на оружие и средства поражения, а не на косметические ремонты - добавили в ТЦК.

Напомним

