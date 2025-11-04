Скандал навколо центру на ДВРЗ у Києві: військових перевели за межі столиці - нардеп

Київський міський територіальний центр комплектування тимчасово призупинив роботу мобілізаційного пункту в районі ДВРЗ. Про це повідомив у Telegram народний депутат Олександр Федієнко, передає УНН.

Деталі

Депутат опублікував скріншот відповіді з Міноборони. За словами Федієнка, наказом начальника Київського міського ТЦК від 13 вересня всіх військових із цього пункту перевели до частин за межами столиці.

Як член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки звернувся до міністерства оборони надати розʼяснення. Наказ про утворення призупинили. Тобто я так розумію, Київський міський збірний пункт, розосередили - заявив Федієнко.

Контекст

У жовтні 2025 року блогерка Раміна Есхакзай оприлюднила фото з розподільчого центру на ДВРЗ, де мобілізовані перебувають в антисанітарних умовах. Вона зазначила, що ці кадри є ексклюзивними, оскільки в подібних приміщеннях суворо заборонені фото та відео зйомка.

Раміна додала, що у приміщенні повна антисанітарія: туалети нечищені і забиті нечистотами, матраци і подушки старі і вкриті пліснявою, їжа неякісна, вікна встановлені неналежним чином.

Тим часом у Київському міському ТЦК і СП назвали повідомлення Раміни Есхакзай "викривленою інформацією". Там додали, що на матеріалах "зображені фото які видають за збірний пункт міста Києва, будь-якого підтвердження що це саме він не має".

Нагадаємо

З 1 листопада ТЦК в Україні більше не приймають заяви на відстрочки від мобілізації. Тепер автоматичне продовження та подання заяв можливе через додаток "Резерв+" або центри надання адміністративних послуг.