Во Львове на школьном дворе произошла стрельба между родителями одноклассников
Киев • УНН
На территории школы №13 во Львове родители учеников начальных классов устроили стрельбу. Один из мужчин четыре раза выстрелил из пневматического пистолета в другого, ранив его в живот и ногу.
Подробности
По его словам, конфликт возник из-за спора между детьми в классе.
Сегодня во дворе средней общеобразовательной школы №13, что на Сыхове, произошла стрельба: родители после встречи в кабинете директора продолжили решать конфликт с помощью пистолета. После словесного конфликта один из мужчин достал пневматический пистолет и предварительно произвел четыре выстрела. У мужчины ранения в живот и ногу. На месте вызвали скорую, уже работают правоохранители. Никто из школьников и учителей не пострадал
Закалюк подчеркнул, что любые проявления агрессии, применение силы, угрозы или использование оружия со стороны родителей на территории учебных заведений являются грубым нарушением закона и влекут за собой уголовную ответственность.
Такие действия ставят под угрозу жизнь и психологическую безопасность детей и абсолютно неприемлемы
Правоохранители уже работают на месте происшествия, детали инцидента впоследствии будут обнародованы.
