Нападение на женщину и стрельба в Киеве: полиция проверяет информацию
Киев • УНН
Правоохранители Киева проверяют информацию о возможном нападении на женщину в Святошинском районе. В соцсетях распространяется информация о вооруженном мужчине, который якобы напал на женщину и открыл стрельбу.
В Киеве правоохранители проверяют информацию о возможном нападении на женщину в Святошинском районе, передает УНН со ссылкой на столичную полицию.
Детали
Сейчас в социальных сетях распространяется информация о мужчине, который якобы совершил вооруженное нападение на женщину и открыл стрельбу.
Предварительно, сообщений о указанных событиях в полицию не поступало. По указанному факту полицейские проводят проверку с целью установления всех обстоятельств происшествия и достоверности указанных сведений, добавили в полиции.
Добавим
В Tg-каналах появилось сообщение, что на Святошино вооруженный мужчина пытался подрезать девушку и стрелял.
В районе заметили опасного киевлянина с ножом и пистолетом. Вчера он якобы напал на прохожую, после чего открыл стрельбу. По словам очевидцев, был в черной одежде, в маске, низкого роста - говорится в сообщении.
