Инспектор СОБ забрал оружие и остановил конфликт: на месте стрельбы во львовской школе работают правоохранители
Киев • УНН
В Сыховском районе Львова родители учеников устроили конфликт со стрельбой на территории школы. Инспектор СОБ вмешался, изъял оружие, а пострадавших госпитализировали.
Сегодня утром в Сыховском районе Львова на территории школы произошел инцидент между двумя родителями учеников. Конфликт в помещении заведения перерос в драку во дворе, во время которой один из мужчин произвел выстрелы из травматического оружия. Об этом сообщают правоохранители Львовщины, пишет УНН.
Детали
Как заявляют в полиции, инспектор СОБ вмешался, отобрал оружие и вызвал скорую. Пострадавший госпитализирован, оба мужчины получили медицинскую помощь.
Следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины и устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним
На территории средней школы №13 во Львове произошел инцидент с участием родителей учеников начальных классов: один из мужчин достал пневматический пистолет и произвел четыре выстрела по другому