Инспектор СОБ забрал оружие и остановил конфликт: на месте стрельбы во львовской школе работают правоохранители

Эксклюзив
07:12 • 14753 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
06:19 • 14852 просмотра
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters
06:00 • 16398 просмотра
Скандал вокруг клиники Odrex: суд рассмотрит изменение меры пресечения врачу, действия которой связывают со смертью пациента
24 ноября, 00:17 • 22859 просмотра
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
23 ноября, 21:45 • 29926 просмотра
CBS News: Зеленского могут пригласить в США, но все зависит от встречи в Женеве
23 ноября, 17:09 • 31781 просмотра
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в ЖеневеVideo
23 ноября, 17:04 • 35786 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процессаVideo
23 ноября, 17:00 • 26846 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
23 ноября, 16:43 • 22853 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
23 ноября, 14:50 • 20044 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – УмеровPhoto
Эксклюзивы
В Харькове возросло число погибших и пострадавших: ГСЧС показали кадры последствий удара российских БпЛАPhotoVideo23 ноября, 23:56 • 17559 просмотра
"Птицы Мадяра" атаковали химзавод "Бром" и электроподстанцию в Крыму: командующий СБС показал видеоVideo24 ноября, 01:04 • 15559 просмотра
Эверест уже не самый высокий: ученые нашли гигантские структуры под Землей, превосходящие его в 100 разPhoto24 ноября, 02:09 • 17961 просмотра
Алкоголизм в войсках РФ: командование бросает на передовую пьяных солдат24 ноября, 02:49 • 6872 просмотра
Канцлер Германии отклонил идею США о возвращении России в G805:08 • 21630 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
07:12 • 14770 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 49847 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 127536 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 90268 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 94799 просмотра
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Игорь Терехов
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Германия
Великобритания
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года08:11 • 2550 просмотра
Вторая часть «Злой» бьет рекорды проката07:49 • 3322 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 35190 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 45871 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 47708 просмотра
Социальная сеть
Техника
Фильм
Сериал
Тесла Модель Y

Инспектор СОБ забрал оружие и остановил конфликт: на месте стрельбы во львовской школе работают правоохранители

Киев • УНН

 • 300 просмотра

В Сыховском районе Львова родители учеников устроили конфликт со стрельбой на территории школы. Инспектор СОБ вмешался, изъял оружие, а пострадавших госпитализировали.

Инспектор СОБ забрал оружие и остановил конфликт: на месте стрельбы во львовской школе работают правоохранители

Сегодня утром в Сыховском районе Львова на территории школы произошел инцидент между двумя родителями учеников. Конфликт в помещении заведения перерос в драку во дворе, во время которой один из мужчин произвел выстрелы из травматического оружия. Об этом сообщают правоохранители Львовщины, пишет УНН.

Детали

Как заявляют в полиции, инспектор СОБ вмешался, отобрал оружие и вызвал скорую. Пострадавший госпитализирован, оба мужчины получили медицинскую помощь.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним

На территории средней школы №13 во Львове произошел инцидент с участием родителей учеников начальных классов: один из мужчин достал пневматический пистолет и произвел четыре выстрела по другому

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Столкновения
Национальная полиция Украины
Львов