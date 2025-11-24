Стрельба между родителями во львовской школе: ранен один человек, дети не пострадали – Садовый

$42.270.11
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
10:50 • 3126 просмотра
Трамп о возможном прогрессе в мирных переговорах: "Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может происходить"
10:32 • 3476 просмотра
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
09:58 • 3472 просмотра
Информация россиян о появлении военных КНДР на Запорожском направлении не имеет подтверждения - ЦПД
08:41 • 3564 просмотра
рф атаковала энергетику в 4 областях, сложнее всего - в Днепропетровской, графики продолжаются - Минэнерго
08:21 • 9422 просмотра
Лидеры ЕС собираются на экстренную встречу по переговорам о прекращении войны в Украине: Politico узнало детали
Эксклюзив
07:12 • 28929 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
06:19 • 21867 просмотра
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters
06:00 • 23065 просмотра
Скандал вокруг клиники Odrex: суд рассмотрит изменение меры пресечения врачу, действия которой связывают со смертью пациента
24 ноября, 00:17 • 28289 просмотра
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
Теги
Авторы
Эверест уже не самый высокий: ученые нашли гигантские структуры под Землей, превосходящие его в 100 раз24 ноября, 02:09 • 24731 просмотра
Алкоголизм в войсках РФ: командование бросает на передовую пьяных солдат24 ноября, 02:49 • 15255 просмотра
Канцлер Германии отклонил идею США о возвращении России в G824 ноября, 05:08 • 28610 просмотра
Вторая часть «Злой» бьет рекорды проката07:49 • 14394 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года08:11 • 10630 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
07:12 • 28930 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
23 ноября, 09:30 • 56224 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 133765 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 96218 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 16:05 • 100531 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года08:11 • 10634 просмотра
Вторая часть «Злой» бьет рекорды проката07:49 • 14398 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 37494 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 48081 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 49851 просмотра
Стрельба между родителями во львовской школе: ранен один человек, дети не пострадали – Садовый

Киев • УНН

 • 1622 просмотра

Мэр Львова Садовый подтвердил, что ученики и учителя не пострадали во львовской школе, где произошел инцидент между родителями учеников, в результате которого один мужчина получил ранения.

Стрельба между родителями во львовской школе: ранен один человек, дети не пострадали – Садовый

Сегодня утром во дворе одной из школ Львова произошел инцидент с участием родителей учеников, в результате которого один человек получил ранения. Пострадавшего госпитализировали – его состояние стабильное. Детей и педагогов инцидент не затронул. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

Как сообщили ранее правоохранители и Садовый, конфликт начался из-за ссоры между школьниками третьего класса. Родители пришли в школу выяснить обстоятельства, но уже во дворе поссорились между собой.

Из-за конфликта между родителями во львовской школе никто из детей и педагогов не пострадал. Инцидент произошел после ссоры между школьниками в 3-м классе. Один из мужчин получил ранения. Состояние – стабильное, удовлетворительное. Ему оказывают помощь в городской больнице. Правоохранители работают на месте и выясняют все обстоятельства 

– написал Садовый в ТГ.

Также мэр Львова отметил, что любое оружие на территории школы – это за гранью допустимого. Он заявил, что подобным людям нужно запретить выдавать оружие навсегда. 

Такие действия – угроза для детей, для учителей, для всех. Как будто нам мало войны. Противно даже слышать, что кто-то приходит в школу с пистолетом – независимо от того, кто этот человек 

– подчеркнул городской голова Львова. 

Правоохранители продолжают выяснение всех обстоятельств происшествия, в частности происхождения оружия и мотивы конфликта.

Напомним

Сегодня утром во львовской школе №13 в районе Сыхов произошла стрельба во дворе с участием родителей школьников. 

Во время инцидента инспектор СОБ отобрал оружие у одного из родителей и прекратил конфликт, также офицер вызвал полицию и медицинскую помощь. 

Степан Гафтко

