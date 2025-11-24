Стрельба между родителями во львовской школе: ранен один человек, дети не пострадали – Садовый

Сегодня утром во дворе одной из школ Львова произошел инцидент с участием родителей учеников, в результате которого один человек получил ранения. Пострадавшего госпитализировали – его состояние стабильное. Детей и педагогов инцидент не затронул. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

Как сообщили ранее правоохранители и Садовый, конфликт начался из-за ссоры между школьниками третьего класса. Родители пришли в школу выяснить обстоятельства, но уже во дворе поссорились между собой.

Из-за конфликта между родителями во львовской школе никто из детей и педагогов не пострадал. Инцидент произошел после ссоры между школьниками в 3-м классе. Один из мужчин получил ранения. Состояние – стабильное, удовлетворительное. Ему оказывают помощь в городской больнице. Правоохранители работают на месте и выясняют все обстоятельства – написал Садовый в ТГ.

Также мэр Львова отметил, что любое оружие на территории школы – это за гранью допустимого. Он заявил, что подобным людям нужно запретить выдавать оружие навсегда.

Такие действия – угроза для детей, для учителей, для всех. Как будто нам мало войны. Противно даже слышать, что кто-то приходит в школу с пистолетом – независимо от того, кто этот человек – подчеркнул городской голова Львова.

Правоохранители продолжают выяснение всех обстоятельств происшествия, в частности происхождения оружия и мотивы конфликта.

Напомним

Сегодня утром во львовской школе №13 в районе Сыхов произошла стрельба во дворе с участием родителей школьников.

Во время инцидента инспектор СОБ отобрал оружие у одного из родителей и прекратил конфликт, также офицер вызвал полицию и медицинскую помощь.