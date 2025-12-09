В Одессе произошла стрельба, есть погибший - полиция

В Одессе на Фонтанской дороге произошла стрельба, погиб мужчина, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.

Детали

О звуках стрельбы и обнаружении мужчины с огнестрельными ранениями полицейским сегодня около 18:00 сообщили очевидцы.

По данным полиции, потерпевший погиб на месте происшествия.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и причастное к совершению преступления лицо. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

