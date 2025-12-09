В Одессе произошла стрельба, есть погибший - полиция
Киев • УНН
В Одессе на Фонтанской дороге произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента и причастное лицо.
В Одессе на Фонтанской дороге произошла стрельба, погиб мужчина, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.
Детали
О звуках стрельбы и обнаружении мужчины с огнестрельными ранениями полицейским сегодня около 18:00 сообщили очевидцы.
По данным полиции, потерпевший погиб на месте происшествия.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.
Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и причастное к совершению преступления лицо. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Стрельба между родителями во львовской школе: ранен один человек, дети не пострадали – Садовый24.11.25, 12:55 • 32882 просмотра