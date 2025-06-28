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Во Львове умер украинский поэт и диссидент Игорь Калинец

Киев • УНН

 • 1124 просмотра

Во Львове украинский поэт, диссидент и многолетний политзаключенный советских лагерей Игорь Калинец умер на 86-м году жизни. Он был осужден в 1972 году за свои стихи и находился в Пермских концлагерях вместе с другими известными украинцами, также он является лауреатом Шевченковской премии.

Во Львове умер украинский поэт и диссидент Игорь Калинец

Во Львове скончался украинский поэт, писатель и диссидент Игорь Калинец. Он был многолетним узником советских концлагерей, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.

Очень печальное известие: на 86-м году жизни не стало уроженца Львовщины Игоря Калынца – выдающегося поэта, писателя, диссидента и многолетнего политзаключенного советских лагерей 

- сообщил Козицкий.

Глава ОВА добавил, что Калинец был лауреатом многочисленных наград и отличий, в частности, Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Его слово было голосом свободы, а жизнь - примером несокрушимости и преданности Украине 

- отметил Козицкий.

Также он выразил соболезнования родным и близким Игоря Калынца.

Это большая потеря для Львовщины и всего нашего государства. Светлая память. Искренние соболезнования родным и близким 

- добавил Козицкий.

Умер Валерий Шевчук – выдающийся украинский писатель-шестидесятник06.05.25, 11:55 • 9873 просмотра

Справочно

Игорь Калинец родился 9 июля 1939 года. В 17-летнем возрасте он приехал на учебу во Львов. В 1972 году Игорь Калинец был осужден советскими органами на более чем шесть лет заключения строгого режима и три года ссылки. Следователи считали, что стихи Калинца якобы "представляют большую угрозу существованию советской власти и монолитности СССР". Находился в Пермских концлагерях вместе со многими другими известными украинцами.

В ссылке в Забайкалье Игорь Калинец находился вместе с Иваном Светличным, Василием Стусом, Николаем Горбалем, Семеном Глузманом. В Забайкалье поэт находился со своей женой Ириной Стасив-Калынец, публицисткой и общественной деятельницей (1940 – 2012).

Игорь Калинец – автор 17 сборников поэзии, многочисленных прозаических произведений, публицистических статей. В 1992 году Игорь Калинец удостоен Шевченковской премии за книгу избранных поэзий "Тринадцать аналогий".

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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