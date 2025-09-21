Авіабаза Баграм в Афганістані: Трамп погрожує "поганими речами", якщо США не отримає контроль
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що авіабазу нібито "побудували американці", хоча насправді, її побудували ще в 1950-х роках і використовували радянські війська.
Президент США Дональд Трамп вимагає повернути авіабазу Баграм в Афганістані під американський контроль, інакше погрожує "поганими наслідками". Про це повідомляє УНН з посиланням на Truth Social.
Деталі
Якщо Афганістан не поверне авіабазу Баграм тим, хто її побудував, тобто Сполученим Штатам Америки, то відбудуться погані речі
Довідка
Авіабаза Баграм розташована в 47 км на північ від афганської столиці Кабула. Вона була побудована в 1950-х роках радянськими спеціалістами і використовувалась радянськими військами під час війни 1979-1989 років.
Після терактів 11 вересня 2001 року і до липня 2021 року авіабаза використовувалась Військово-повітряними силами США.
Нагадаємо
Дональд Трамп заявив про бажання зберегти авіабазу Баграм в Афганістані. На його думку, виведення військ США, що сталось за президентства Джо Байдена, було помилкою.