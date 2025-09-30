Афганістан накрив тотальний блекаут: перервано інтернет та телефонний зв'язок
Київ • УНН
В Афганістані вранці відбулося повне відключення інтернету, супроводжуване перебоями в роботі телефонного зв'язку. Талібан пояснює це заходами для забезпечення моралі та контролю над інформаційним простором.
В Афганістані вранці відбулося повне відключення інтернету, яке супроводжується перебоями в роботі телефонного зв’язку. Про це повідомляє NetBlocks, передає УНН.
Деталі
Згідно з інформацією, упродовж кількох годин доступ до мережі поступово обмежувався в різних регіонах країни, доки з’єднання не зникло повністю. Наразі відключення торкнулося і мобільних операторів, що ускладнило телефонний зв’язок.
Причиною обмежень називають заходи, запроваджені владою Талібану. Їх пояснюють "необхідністю забезпечення моралі та контролю над інформаційним простором".
Загалом після приходу до влади у 2021 році Талібан посилює контроль над ЗМІ та комунікаціями в Афганістані. Раніше вже фіксувалися випадки блокування соціальних мереж та незалежних новинних ресурсів.
Нагадаємо
Талібан заборонив книги, написані жінками, та 18 навчальних предметів в університетах Афганістану, включаючи права людини та гендерні дослідження. Це рішення також стосується книг іранських авторів, що створює значну прогалину в освіті.
Уряд Талібану заявляє, що дотримується прав жінок відповідно до свого тлумачення афганської культури та ісламського права.
