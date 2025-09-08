В Украине возобновил работу реестр исполнителей госконтрактов Минобороны
Киев • УНН
Кабинет министров возобновил работу электронного реестра участников отбора и исполнителей государственных контрактов Министерства обороны. Реестр не работал после ликвидации Минстратегпрома, теперь его владелец и администратор – Минобороны.
Кабинет министров возобновил работу электронного реестра участников отбора и исполнителей государственных контрактов Министерства обороны, который не работал после ликвидации Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
... оружие: возобновлена работа электронного реестра участников отбора и исполнителей государственных контрактов Министерства обороны. Реестр не работал после ликвидации Минстратегпрома. Технический вопрос решен, работа возобновлена, теперь владелец и администратор реестра - Минобороны
Дополнение
Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram сообщил, что правительство внесло изменения в порядок создания, функционирования и ведения электронного реестра участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров), внесения в него субъектов хозяйствования и в порядок производства, закупки и поставки взрывчатых веществ и боеприпасов с целью продолжения функционирования механизма разработки, производства, закупки и поставки боеприпасов, взрывчатых веществ и материалов к ним в интересах Сил безопасности и сил обороны Украины и электронного реестра участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров) после ликвидации Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Возложены на Министерство обороны полномочия, которые ранее выполняло Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Созданы возможности кодификации средств инициации (подрыва) и других элементов боеприпасов, не содержащих взрывчатых веществ. Упрощены процедуры испытания и кодификации боеприпасов
Напомним
Кабинет министров ликвидировал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, а функции, которые ранее выполняло министерство, переданы Министерству обороны.