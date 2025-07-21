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Кабмін ліквідував Мінстратегпром: функції міністерства виконуватиме Міноборони

Київ • УНН

 • 630 перегляди

Кабінет міністрів України ліквідував Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, передавши його функції Міністерству оборони. Міноборони тепер є правонаступником майна, прав та обов'язків ліквідованого міністерства.

Кабмін ліквідував Мінстратегпром: функції міністерства виконуватиме Міноборони

Кабінет міністрів ліквідував Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, а функції, які раніше виконувало міністерство, передано до Міністерства оборони. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук, передає УНН.

Деталі

Прийнято рішення ліквідувати Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та покласти його функції на Міністерство оборони. Установлено, що правонаступником майна, прав і обов’язків Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості є Міністерство оборони

- повідомив Мельничук.

Він зазначив, що була утворена комісія з ліквідації міністерства, а також викладено у  новій редакції положення про Міноборони, який передбачається, що міністерство є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує:

  • державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період;
    • державну промислову політику, державну військово-промислову політику, державну політику у сфері оборонно-промислового комплексу, в авіабудівній галузі та забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності.

      Нагадаємо

      16 липня Верховна Рада підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра України.

      Відставка Шмигаля означає автоматичну відставку всього Кабміну.

      17 липня Верховна Рада призначила новим прем’єр-міністром України Юлію Свириденко.

      Тоді ж Рада підтримала оновлений склад Кабінету Міністрів, запропонований Прем'єр-міністром Юлією Свириденко. Зокрема, Дениса Шмигаля було призначено міністром оборони.

      Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості об’єднають з Міноборони, а його очільник Герман Сметанін очолить "Укроборонпром", яке вже очолював впродовж року.

      Кабінет міністрів перейменував Міністерство соціальної політики України на Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності України та приєднав до нього Міністерство національної єдності.

      Павло Башинський

      Павло Башинський

      СуспільствоПолітика
      Укроборонпром
      Юлія Свириденко
      Міністерство оборони України
      Верховна Рада України
      Володимир Зеленський
      Україна
      Денис Шмигаль
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