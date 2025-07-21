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Кабмин ликвидировал Минстратегпром: функции министерства будет выполнять Минобороны

Киев • УНН

 • 624 просмотра

Кабинет министров Украины ликвидировал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, передав его функции Министерству обороны. Минобороны теперь является правопреемником имущества, прав и обязанностей ликвидированного министерства.

Кабмин ликвидировал Минстратегпром: функции министерства будет выполнять Минобороны

Кабинет министров ликвидировал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, а функции, которые ранее выполняло министерство, переданы Министерству обороны. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Принято решение ликвидировать Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности и возложить его функции на Министерство обороны. Установлено, что правопреемником имущества, прав и обязанностей Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности является Министерство обороны

- сообщил Мельничук.

Он отметил, что была образована комиссия по ликвидации министерства, а также изложено в новой редакции положение о Минобороны, которым предусматривается, что министерство является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует:

  • государственную политику по вопросам национальной безопасности в военной сфере, сфере обороны и военного строительства в мирное время и особый период;
    • государственную промышленную политику, государственную военно-промышленную политику, государственную политику в сфере оборонно-промышленного комплекса, в авиастроительной отрасли и обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере космической деятельности.

      Напомним

      16 июля Верховная Рада поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины.

      Отставка Шмыгаля означает автоматическую отставку всего Кабмина.

      17 июля Верховная Рада назначила новым премьер-министром Украины Юлию Свириденко.

      Тогда же Рада поддержала обновленный состав Кабинета Министров, предложенный Премьер-министром Юлией Свириденко. В частности, Денис Шмыгаль был назначен министром обороны.

      Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности объединят с Минобороны, а его глава Герман Сметанин возглавит "Укроборонпром", которое уже возглавлял в течение года.

      Кабинет министров переименовал Министерство социальной политики Украины в Министерство социальной политики, семьи и единства Украины и присоединил к нему Министерство национального единства.

      Павел Башинский

      Павел Башинский

      Обществополитика
      Укроборонпром
      Юлия Свириденко
      Министерство обороны Украины
      Верховная Рада
      Владимир Зеленский
      Украина
      Денис Шмыгаль
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