Україна та Італія збираються посилити співпрацю у сфері ОПК: що відомо
Київ • УНН
Міністр Сметанін обговорив з послом Італії співпрацю в ОПК. Розглянуто проєкти у сферах ППО, РЕБ, бронетехніки та безпілотників, а також можливості фінансування постачання військової продукції.
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін провів зустріч посол Італії в Україні Карло Формоза та військовим аташе Ігорем Торті, де обговорили двосторонню співпрацю країн в сфері ОПК. Про це повідомили у Мінстратегпромі, пише УНН.
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На зустрічі, як вказано, обговорили поточний стан українського оборонно-промислового комплексу, ключові галузі та перспективи розвитку.
Також обговорили двосторонню співпрацю між українськими підприємствами ОПК та італійськими оборонними компаніями у сферах ППО, РЕБ, бронетехніки та безпілотників. Був проведений аналіз поточних проєктів і розглянуті можливі напрямки подальшої співпраці, включно зі спільними проєктами та інвестиціями.
"Ми будемо раді поглибленню співпраці українських оборонних компаній з італійськими та розширенню напрямків цієї співпраці. Український ОПК нарощує свої спроможності, та ми все ще потребуємо від наших партнерів фінансової підтримки, допомоги в постачанні вибухових речовин. Разом з тим, готові ділитися здобутим досвідом у виробництві оборонної продукції та її ефективності на полі бою. Ми - за рівноцінне партнерство та відкритий діалог між промисловцями", - сказав Герман Сметанін.
Також вони обговорили можливості фінансування для підтримки постачання української військової продукції до Сил оборони.
Нагадаємо
Міністр оборони України Рустем Умєров закликав до фінансової підтримки українського ОПК. Він відзначив успіхи у виробництві дронів та запропонував європейським партнерам тренувати стратегічні резерви України.