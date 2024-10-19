Україна та Італія збираються посилити співпрацю у сфері ОПК: що відомо

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4316 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
06:00 • 14203 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 30810 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 46767 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 81756 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66585 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78816 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93926 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87371 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 178679 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
49%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 16667 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 24621 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 11450 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 10081 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 8938 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 30810 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 178679 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 334702 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 268362 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 378802 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 1494 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 46767 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18338 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23449 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29121 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Україна та Італія збираються посилити співпрацю у сфері ОПК: що відомо

Київ • УНН

 • 56415 перегляди

Міністр Сметанін обговорив з послом Італії співпрацю в ОПК. Розглянуто проєкти у сферах ППО, РЕБ, бронетехніки та безпілотників, а також можливості фінансування постачання військової продукції.

Україна та Італія збираються посилити співпрацю у сфері ОПК: що відомо

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін провів зустріч посол Італії в Україні Карло Формоза та військовим аташе Ігорем Торті, де обговорили двосторонню співпрацю країн в сфері ОПК. Про це повідомили у Мінстратегпромі, пише УНН.

Деталі

На зустрічі, як вказано, обговорили поточний стан українського оборонно-промислового комплексу, ключові галузі та перспективи розвитку. 

Також обговорили двосторонню співпрацю між українськими підприємствами ОПК та італійськими оборонними компаніями у сферах ППО, РЕБ, бронетехніки та безпілотників. Був проведений аналіз поточних проєктів і розглянуті можливі напрямки подальшої співпраці, включно зі спільними проєктами та інвестиціями.

"Ми будемо раді поглибленню співпраці українських оборонних компаній з італійськими та розширенню напрямків цієї співпраці. Український ОПК нарощує свої спроможності, та ми все ще потребуємо від наших партнерів фінансової підтримки, допомоги в постачанні вибухових речовин. Разом з тим, готові ділитися здобутим досвідом у виробництві оборонної продукції та її ефективності на полі бою. Ми - за рівноцінне партнерство та відкритий діалог між промисловцями", - сказав Герман Сметанін.

Також вони обговорили можливості фінансування для підтримки постачання української військової продукції до Сил оборони. 

Нагадаємо 

Міністр оборони України Рустем Умєров закликав до фінансової підтримки українського ОПК. Він відзначив успіхи у виробництві дронів та запропонував європейським партнерам тренувати стратегічні резерви України.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ВійнаЕкономікаПолітика
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України
Італія
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,417.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.78