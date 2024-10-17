Інвестиційний потенціал українського ОПК на 2025 рік оцінюється у 20 млрд доларів - Умєров
Київ • УНН
Міністр оборони України Рустем Умєров закликав до фінансової підтримки українського ОПК. Він відзначив успіхи у виробництві дронів та запропонував європейським партнерам тренувати стратегічні резерви України.
Україна потребує фінансової підтримки міжнародних партнерів для розвитку власного оборонно-промислового комплексу. Про це під час виступу на засіданні Підкомітету з питань безпеки та оборони Європарламенту заявив міністр оборони України Рустем Умєров, передає УНН.
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Зокрема він розповів європейським партнерам про досягнення українського ОПК, у який уряд інвестував 4 мільярди гривень лише у 2024 році.
Особливо варто відзначити виробництво далекобійних дронів, що вже знищили понад 200 військових об’єктів агресора. Це вражаючий результат для нашої оборонної промисловості. Інвестиційний потенціал української оборонної індустрії на 2025 рік оцінюється в $20 млрд. Маємо успішні приклади співпраці — Данія профінансувала виробництво САУ, а Литва — далекобійної зброї
Заморожені російські активи, з яких вже використовується 1,5 млрд євро для зміцнення оборони України, допомагають підтримувати нашу стійкість.
За його словами, що 400 млн євро вже спрямовані на підвищення обороноздатності.
Також запропонував європейським партнерам тренувати наші стратегічні резерви та озброювати бригади ЗСУ за прикладом Німеччини та Франції. Важливим є використання промислового потенціалу України та інвестування у відновлення нашої економіки
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонує розмістити на своїй території ракетний пакет стримування, який або змусить росію до реальних мирних переговорів, або дозволить знищити її військові об’єкти.