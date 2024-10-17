Инвестиционный потенциал украинского ОПК на 2025 год оценивается в 20 млрд долларов - Умеров

Украина нуждается в финансовой поддержке международных партнеров для развития собственного оборонно-промышленного комплекса. Об этом во время выступления на заседании Подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает УНН.

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В частности он рассказал европейским партнерам о достижениях украинского ОПК, в который правительство инвестировало 4 миллиарда гривен только в 2024 году.

Особо стоит отметить производство дальнобойных дронов, которые уже уничтожили более 200 военных объектов агрессора. Это впечатляющий результат для нашей оборонной промышленности. Инвестиционный потенциал украинской оборонной индустрии на 2025 год оценивается в $20 млрд. Есть успешные примеры сотрудничества - Дания профинансировала производство САУ, а Литва - дальнобойного оружия

Замороженные российские активы, из которых уже используется 1,5 млрд евро для укрепления обороны Украины, помогают поддерживать нашу устойчивость.

По его словам, что 400 млн евро уже направлены на повышение обороноспособности.

Также предложил европейским партнерам тренировать наши стратегические резервы и вооружать бригады ВСУ по примеру Германии и Франции. Важным является использование промышленного потенциала Украины и инвестирование в восстановление нашей экономики