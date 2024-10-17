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Инвестиционный потенциал украинского ОПК на 2025 год оценивается в 20 млрд долларов - Умеров

Инвестиционный потенциал украинского ОПК на 2025 год оценивается в 20 млрд долларов - Умеров

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 13:15  •  4646 просмотра

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Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал к финансовой поддержке украинского ОПК. Он отметил успехи в производстве дронов и предложил европейским партнерам тренировать стратегические резервы Украины.

Украина нуждается в  финансовой поддержке международных партнеров для развития собственного оборонно-промышленного комплекса. Об этом во время выступления на заседании Подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает УНН.

Детали

В частности он рассказал европейским партнерам о достижениях украинского ОПК, в который правительство инвестировало 4 миллиарда гривен только в 2024 году.

Особо стоит отметить производство дальнобойных дронов, которые уже уничтожили более 200 военных объектов агрессора. Это впечатляющий результат для нашей оборонной промышленности. Инвестиционный потенциал украинской оборонной индустрии на 2025 год оценивается в $20 млрд. Есть успешные примеры сотрудничества - Дания профинансировала производство САУ, а Литва - дальнобойного оружия

- заявил Умеров. 

Замороженные российские активы, из которых уже используется 1,5 млрд евро для укрепления обороны Украины, помогают поддерживать нашу устойчивость.

По его словам, что 400 млн евро уже направлены на повышение обороноспособности.

Также предложил европейским партнерам тренировать наши стратегические резервы и вооружать бригады ВСУ по примеру Германии и Франции. Важным является использование промышленного потенциала Украины и инвестирование в восстановление нашей экономики

- подытожил министр обороны Украины. 

Напомним,

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает разместить на своей территории ракетный пакет сдерживания, который либо вынудит Россию к реальным мирным переговорам, либо позволит уничтожить ее военные объекты. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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