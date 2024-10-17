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Україна пропонує розмістити на своїй території пакет ракетного стримування - Зеленський 

Київ • УНН

 • 102671 перегляди

Президент Зеленський запропонував розмістити в Україні ракетний пакет стримування для змушення Росії до мирних переговорів. Він надав деталі партнерам, здатним це реалізувати: США, Великій Британії, Франції, Італії та Німеччині.

Україна пропонує розмістити на своїй території пакет ракетного стримування - Зеленський 

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонує розмістити на своїй території ракетний пакет стримування, який або змусить росію до реальних мирних переговорів, або дозволить знищити її військові об’єкти. Про це він заявив на засіданні Європейської Ради, передає УНН.

Ми пропонуємо розмістити на українській землі пакет стримування, який або змусить росію до участі в реальних мирних переговорах, або дасть змогу знищити їхні військові об'єкти. Це концепція миру завдяки силі – для цього пункту. І йдеться про відповідний ракетний пакет

 - сказав Зеленський.

За його словами, він надав деталі щодо цього пакету партнерам, які здатні це зробити це: Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Італія, Німеччина. 

І, звісно, ми хочемо поділитися з усіма лідерами, які готові підтримати в цій справі. путін має поважати нашу силу, а не змушувати вільний світ тремтіти від його погроз. І ми зможемо застосувати пакет стримування, лише якщо росія не припинить війну

 - додав він.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що негайне запрошення України до НАТО стало б вирішальним сигналом, який зміцнить позиції України на міжнародній арені та підтвердить незворотність її євроінтеграції й демократичного розвитку.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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