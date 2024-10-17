Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает разместить на своей территории ракетный пакет сдерживания, который либо заставит Россию к реальным мирным переговорам, либо позволит уничтожить ее военные объекты. Об этом он заявил на заседании Европейского Совета, передает УНН.

Мы предлагаем разместить на украинской земле пакет сдерживания, который либо вынудит Россию к участию в реальных мирных переговорах, либо позволит уничтожить их военные объекты. Это концепция мира благодаря силе - для этого пункта. И речь идет о соответствующем ракетном пакете

По его словам, он предоставил детали по этому пакету партнерам, которые способны это сделать это: Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Италия, Германия.

И, конечно, мы хотим поделиться со всеми лидерами, которые готовы поддержать в этом деле. путин должен уважать нашу силу, а не заставлять свободный мир дрожать от его угроз. И мы сможем применить пакет сдерживания, только если Россия не прекратит войну