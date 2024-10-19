Украина и Италия собираются усилить сотрудничество в сфере ОПК: что известно

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин провел встречу с послом Италии в Украине Карло Формоза и военным атташе Игорем Торти, где обсудили двустороннее сотрудничество стран в сфере ОПК. Об этом сообщили в Минстратегпроме, пишет УНН.

Детали

На встрече, как указано, обсудили текущее состояние украинского оборонно-промышленного комплекса, ключевые отрасли и перспективы развития.

Также обсудили двустороннее сотрудничество между украинскими предприятиями ОПК и итальянскими оборонными компаниями в сферах ПВО, РЭБ, бронетехники и беспилотников. Был проведен анализ текущих проектов и рассмотрены возможные направления дальнейшего сотрудничества, включая совместные проекты и инвестиции.

«Мы будем рады углублению сотрудничества украинских оборонных компаний с итальянскими и расширению направлений этого сотрудничества. Украинский ОПК наращивает свои возможности, и мы все еще нуждаемся от наших партнеров в финансовой поддержке, помощи в поставках взрывчатых веществ. Вместе с тем, готовы делиться полученным опытом в производстве оборонной продукции и ее эффективности на поле боя. Мы - за равноценное партнерство и открытый диалог между промышленниками», - сказал Герман Сметанин.

Также они обсудили возможности финансирования для поддержки поставок украинской военной продукции в Силы обороны.

Напомним

Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал к финансовой поддержке украинского ОПК. Он отметил успехи в производстве дронов и предложил европейским партнерам тренировать стратегические резервы Украины.