ВР планує розгляд законопроєкту про удосконалення процедури перевірок підприємств органами ринкового нагляду
Київ • УНН
Верховна Рада планує розглянути у другому читанні законопроєкт, покликаний удосконалити процедуру перевірок підприємств органами ринкового нагляду, сприяти належному контролю за якістю нехарчової продукції та убезпечити бізнес від корупційних ризиків під час перевірок.
Верховна Рада планує на одному з найближчих засідань розглянути у другому читанні законопроєкт щодо удосконалення процедури перевірок підприємств органами ринкового нагляду. Про це УНН повідомляє з посиланням на порядок денний засідання ВР.
Деталі
Законопроєкт №5473-д про внесення змін до Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" щодо врегулювання деяких питань здійснення ринкового нагляду та відповідальності суб'єктів господарювання покликаний сприяти удосконаленню законодавства у сфері державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції, що забезпечить належний і ефективний контроль за якістю нехарчової продукції, а також захист суб’єктів господарювання від можливих корупційних ризиків під час здійснення перевірок.
Законопроектом, серед іншого, передбачено:
- надати право органам ринкового нагляду та суб'єктам господарювання фіксувати процес здійснення перевірок засобами аудіо -, фото - та відеотехніки;
- зменшити розмір адміністративно-господарських санкцій, які застосовуються до розповсюджувачів-юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, що обрали спрощену систему оподаткування, а також визначено обставини, за якими встановлюється розмір штрафу.
Під час розгляду Комітетом з питань економічного розвитку законопроєкту №5473-д було наголошено, що в умовах війни надзвичайно важливо надати фінансову підтримку виробнику і вітчизняним оборонним підприємствам, а прийняття зазначеного законопроекту дасть можливість Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України компенсувати відсоткові ставки за кредитами для українських виробників зброї. Цей інструмент вже довів свою ефективність для підтримки промисловості у Державній програмі "Доступні кредити 5-7-9"
Доповнення
У квітні 2024 року Комітет з питань економічного розвитку рекомендує прийняти в цілому законопроєкт щодо удосконалення процедури перевірок підприємств органами ринкового нагляду.
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