Кабмін знизив максимальну суму кредиту на цілі фінансування оборотного капіталу до 5 млн гривень за програмою “Доступні кредити 5-7-9%”
Київ • УНН
Кабінет Міністрів зменшив максимальну суму кредиту на поповнення обігових коштів до 5 мільйонів гривень за програмою "Доступні кредити 5-7-9%", залишивши незмінними ліміти на інвестиційні цілі.
Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва за програмою "Доступні кредити 5-7-9%", зокрема було знижено максимальну суму кредитування на цілі фінансування оборотного капіталу до 5 млн гривень. Про це повідомляється на Урядовому порталі, передає УНН.
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Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва, який визначає параметри програми "Доступні кредити 5-7-9%". Зокрема, було знижено максимальну суму кредитування на цілі фінансування оборотного капіталу до 5 млн гривень. Ліміти на інвестиційні цілі залишаються без змін, зокрема для підприємств переробної промисловості вони становлять 150 млн гривень.
Як повідомила заступник міністра економіки Надія Бігун, держава має обмежений ресурс дешевих грошей для підтримки бізнесу і тому уряд прагне застосувати його максимально ефективно.
В умовах, коли Нацбанк поступово зменшує облікову ставку, обігові кошти стають доступнішими на ринкових умовах. Відповідно Уряд модернізує програму "5-7-9%" таким чином, аби перефокусувати цей вид державної підтримки на інвестиційне кредитування. Залучення інвестицій у реальний сектор є одним з ключових напрямків політики "Зроблено в Україні.
Також уряд змінив параметри програми, які впливають на прибуток банків. Було обмежено розмір маржі банків, які працюють з позичальниками за програмою "Доступні кредити 5-7-9%. Це дозволить вивільнити 3 млрд гривень і направити ці кошти безпосередньо на кредитування бізнесу.
Нагадаємо
Фермерські господарства, які до 2022 року отримали кредити і які розташовані на тимчасово окупованих територіях або де ведуться активні бойові дії, можуть відстрочити їх повернення до 31 грудня 2025 року.