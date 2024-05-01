Українські фермери зможуть пролонгувати кредити, взяті до початку війни: хто саме
Київ • УНН
Господарства, які отримали кредити до 2022 року і знаходяться на тимчасово окупованих територіях або територіях, де ведуться активні бойові дії, можуть відтермінувати їх погашення до 31 грудня 2025 року, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.
Фермерські господарства, які до 2022 року отримали кредити і які розташовані на тимчасово окупованих територіях або де ведуться активні бойові дії, можуть відстрочити їх повернення до 31 грудня 2025 року. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства, передає УНН.
Уряд ухвалив рішення щодо пролонгації державних портфельних гарантій для кредитування фермерських господарств, які втратили потенційне заставне майно через воєнні дії (...) Згідно з документом, фермерські господарства, які до 2022 року отримали кредити і які розташовані на тимчасово окупованих територіях або де ведуться активні бойові дії, можуть відстрочити їх повернення до 31 грудня 2025 року
Заявки від фермерів для пролонгації кредитування прийматимуться через Державний аграрний реєстр.
Це дуже важливе рішення для аграріїв, яке дозволить їм пролонгувати кредити, взяті до 24 лютого 2022 року. Це стимулюватиме розвиток і відновлення агросектору
Нагадаємо
Кабінет міністрів ухвалив постанову спрямовану на стимулювання розвитку та залучення інвестицій у тваринницьку галузь. Рішення було прийняте під час останнього засідання Уряду.