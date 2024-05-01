Украинские фермеры смогут пролонгировать кредиты, взятые до начала войны: кто именно
Киев • УНН
Хозяйства, которые получили кредиты до 2022 года и находятся на временно оккупированных территориях или территориях, где ведутся активные боевые действия, могут отсрочить их погашение до 31 декабря 2025 года, сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.
Фермерские хозяйства, которые до 2022 года получили кредиты и которые расположены на временно оккупированных территориях или где ведутся активные боевые действия, могут отсрочить их возвращение до 31 декабря 2025 года. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия, передает УНН.
Правительство приняло решение о пролонгации государственных портфельных гарантий для кредитования фермерских хозяйств, которые потеряли потенциальное залоговое имущество из-за военных действий (...) Согласно документу, фермерские хозяйства, которые до 2022 года получили кредиты и которые расположены на временно оккупированных территориях или где ведутся активные боевые действия, могут отсрочить их возвращение до 31 декабря 2025 года
Заявки от фермеров для пролонгации кредитования будут приниматься через Государственный аграрный реестр.
Это очень важное решение для аграриев, которое позволит им пролонгировать кредиты, взятые до 24 февраля 2022 года. Это будет стимулировать развитие и восстановление агросектора
Напомним
Кабинет министров принял постановление направленное на стимулирование развития и привлечения инвестиций в животноводческую отрасль. Решение было принято во время последнего заседания Правительства.
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Хозяйства, которые получили кредиты до 2022 года и находятся на временно оккупированных территориях или территориях, где ведутся активные боевые действия, могут отсрочить их погашение до 31 декабря 2025 года, сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.
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