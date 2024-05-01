Украинские фермеры смогут пролонгировать кредиты, взятые до начала войны: кто именно

Фермерские хозяйства, которые до 2022 года получили кредиты и которые расположены на временно оккупированных территориях или где ведутся активные боевые действия, могут отсрочить их возвращение до 31 декабря 2025 года. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия, передает УНН.

Правительство приняло решение о пролонгации государственных портфельных гарантий для кредитования фермерских хозяйств, которые потеряли потенциальное залоговое имущество из-за военных действий (...) Согласно документу, фермерские хозяйства, которые до 2022 года получили кредиты и которые расположены на временно оккупированных территориях или где ведутся активные боевые действия, могут отсрочить их возвращение до 31 декабря 2025 года - говорится в сообщении.

Заявки от фермеров для пролонгации кредитования будут приниматься через Государственный аграрный реестр.

Это очень важное решение для аграриев, которое позволит им пролонгировать кредиты, взятые до 24 февраля 2022 года. Это будет стимулировать развитие и восстановление агросектора - отметил первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий.

Напомним

Кабинет министров принял постановление направленное на стимулирование развития и привлечения инвестиций в животноводческую отрасль. Решение было принято во время последнего заседания Правительства.