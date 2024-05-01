Кабмин снизил максимальную сумму кредита на цели финансирования оборотного капитала до 5 млн гривен по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

Кабинет министров внес изменения в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам предпринимательства по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", в частности была снижена максимальная сумма кредитования на цели финансирования оборотного капитала до 5 млн гривен. Об этом сообщается на Правительственном портале, передает УНН.

Детали

Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам предпринимательства, который определяет параметры программы "Доступные кредиты 5-7-9%". В частности, была снижена максимальная сумма кредитования на цели финансирования оборотного капитала до 5 млн гривен. Лимиты на инвестиционные цели остаются без изменений, в частности для предприятий перерабатывающей промышленности они составляют 150 млн гривен. - говорится в сообщении.

Как сообщила заместитель министра экономики Надежда Бегун, государство имеет ограниченный ресурс дешевых денег для поддержки бизнеса и поэтому правительство стремится применить его максимально эффективно.

В условиях, когда Нацбанк постепенно уменьшает учетную ставку, оборотные средства становятся более доступными на рыночных условиях. Соответственно Правительство модернизирует программу "5-7-9%" таким образом, чтобы перефокусировать этот вид государственной поддержки на инвестиционное кредитование. Привлечение инвестиций в реальный сектор является одним из ключевых направлений политики "Сделано в Украине. - сказала Бегун.

Также правительство изменило параметры программы, которые влияют на прибыль банков. Был ограничен размер маржи банков, которые работают с заемщиками по программе "Доступные кредиты 5-7-9%. Это позволит высвободить 3 млрд гривен и направить эти средства непосредственно на кредитование бизнеса.

Напомним,

Фермерские хозяйства, которые до 2022 года получили кредиты и которые расположены на временно оккупированных территориях или где ведутся активные боевые действия, могут отсрочить их возврат до 31 декабря 2025 года.