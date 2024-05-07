ВР планирует рассмотрение законопроекта об усовершенствовании процедуры проверок предприятий органами рыночного надзора

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
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Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
  •  65251 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
  •  94234 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
  •  138508 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
  •  106869 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

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Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

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Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  119810 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120436 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

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2 мая 2024, 14:27  •  228762 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

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2 мая 2024, 13:14  •  211902 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

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30 апреля 2024, 14:32  •  427910 просмотра

ВР планирует рассмотрение законопроекта об усовершенствовании процедуры проверок предприятий органами рыночного надзора

Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, призванный усовершенствовать процедуру проверок предприятий органами рыночного надзора, способствовать надлежащему контролю за качеством непищевой продукции и обезопасить бизнес от коррупционных рисков во время проверок.

Экономика •   •  6638 просмотра
ВР планирует рассмотрение законопроекта об усовершенствовании процедуры проверок предприятий органами рыночного надзора

Сильный ветер в Харькове повалил деревья и повредил крыши

Сильный ветер в Харькове повалил более 10 деревьев, повредил 18 крыш, коммунальщики убирают поваленные деревья и обследуют здания.

Криминал и ЧП •   •  7369 просмотра
Сильный ветер в Харькове повалил деревья и повредил крыши

В Белгородской области российский дрон упал на территорию детского сада

российский беспилотник упал на территорию детского сада в Белгородской области, что привело к эвакуации 47 детей и 30 сотрудников.

Новости Мира •   •  7893 просмотра
В Белгородской области российский дрон упал на территорию детского сада

Обсудили консолидацию поддержки Саммита мира: Зеленский провел телефонный разговор с президентом Латвии

Президент Зеленский обсудил с Президентом Латвии Ринкевичсом консолидацию глобальной поддержки Мирного саммита и поблагодарил Латвию за подписание двустороннего соглашения о безопасности и обязательства ежегодно выделять 0,25% ВВП на поддержку Украины.

Война •   •  10723 просмотра
Обсудили консолидацию поддержки Саммита мира: Зеленский провел телефонный разговор с президентом Латвии

Будет работать на базе ЦПАУ: на Полтавщине открыли новый Центр рекрутинга украинской армии

В Миргороде Полтавской области открылся новый рекрутинговый центр для украинской армии, призванный помочь гражданам найти работу в Вооруженных силах и набрать мотивированных военнослужащих.

Общество •   •  10120 просмотра
Будет работать на базе ЦПАУ: на Полтавщине открыли новый Центр рекрутинга украинской армии

Ремонт и строительство укрытий, восстановление поврежденного жилья: Кипер рассказал подробности встречи с координатором ООН

Ремонт и строительство укрытий, восстановление поврежденного жилья: Кипер рассказал подробности встречи с координатором ООН.

Война •   •  10200 просмотра
Ремонт и строительство укрытий, восстановление поврежденного жилья: Кипер рассказал подробности встречи с координатором ООН

Украинские аудиогиды появились уже в 44 странах мира

Украинские аудиогиды и книжные полки уже представлены в 44 странах, включая Финляндию, Канаду, Венгрию, Ирландию, Польшу, Португалию и другие. Они установлены в рамках инициатив по популяризации украинской культуры во всем мире.

Культура •   •  7638 просмотра
Украинские аудиогиды появились уже в 44 странах мира

"Заминирование" здания Ривненской ОГА и облсовета: взрывчатку не нашли

После анонимного сообщения о заминировании зданий Ровенской облгосадминистрации и областного совета взрывных устройств не обнаружено, работа зданий восстановлена.

Криминал и ЧП •   •  8133 просмотра
"Заминирование" здания Ривненской ОГА и облсовета: взрывчатку не нашли

Водители, механики, стрелки, операторы БпЛА, медики: в Минобороны назвали вакансии, на которые больше всего нужны люди в армии

Более 2 000 вакансий доступны в рекрутинговых центрах и еще около 10 000 размещены в Интернете для различных ролей, таких как водители, механики, стрелки, операторы БПЛА, медики и логисты для укомплектования боевых подразделений, принимающих непосредственное участие в боевых действиях.

Война •   •  9309 просмотра
Водители, механики, стрелки, операторы БпЛА, медики: в Минобороны назвали вакансии, на которые больше всего нужны люди в армии

На трассе Киев-Чоп загорелся грузовик: движение в направлении Ривне затруднено

На трассе Киев-Чоп вблизи Бабина загорелся грузовик, что затруднило движение в одном направлении. Сейчас движение в направлении Ровно разрешено только по одной полосе.

Криминал и ЧП •   •  8302 просмотра
На трассе Киев-Чоп загорелся грузовик: движение в направлении Ривне затруднено