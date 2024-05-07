ВР планирует рассмотрение законопроекта об усовершенствовании процедуры проверок предприятий органами рыночного надзора

Верховная Рада планирует на одном из ближайших заседаний рассмотреть во втором чтении законопроект об усовершенствовании процедуры проверок предприятий органами рыночного надзора. Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку дня заседания ВР.

Детали

Законопроект №5473-д о внесении изменений в Закон Украины "О государственном рыночном надзоре и контроле непищевой продукции" относительно урегулирования некоторых вопросов осуществления рыночного надзора и ответственности субъектов хозяйствования призван способствовать совершенствованию законодательства в сфере государственного рыночного надзора и контроля непищевой продукции, что обеспечит надлежащий и эффективный контроль за качеством непищевой продукции, а также защиту субъектов хозяйствования от возможных коррупционных рисков при осуществлении проверок.

Законопроектом, среди прочего, предусмотрено:

предоставить право органам рыночного надзора и субъектам хозяйствования фиксировать процесс осуществления проверок средствами аудио-, фото- и видеотехники;

уменьшить размер административно-хозяйственных санкций, применяемых к распространителям-юридическим лицам или физическим лицам - предпринимателям, избравшим упрощенную систему налогообложения, а также определены обстоятельства, по которым устанавливается размер штрафа.

При рассмотрении Комитетом по вопросам экономического развития законопроекта №5473-д было отмечено, что в условиях войны чрезвычайно важно оказать финансовую поддержку производителю и отечественным оборонным предприятиям, а принятие указанного законопроекта позволит Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины компенсировать процентные ставки по кредитам для украинских производителей оружия. Этот инструмент уже доказал свою эффективность для поддержки промышленности в Государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9"

Дополнение

В апреле 2024 года Комитет по вопросам экономического развития рекомендует принять в целом законопроект по совершенствованию процедуры проверок предприятий органами рыночного надзора.

Кабмин снизил максимальную сумму кредита на цели финансирования оборотного капитала до 5 млн гривен по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"