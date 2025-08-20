$41.360.10
Герман Сметанін знову очолив Укроборонпром після конкурсу

Київ • УНН

 • 874 перегляди

Герман Сметанін вдруге призначений генеральним директором АТ "Українська оборонна промисловість" за підсумками відкритого конкурсу. Його кандидатуру обрано завдяки глибокому знанню внутрішніх процесів підприємств та специфіки оборонно-промислового комплексу.

Герман Сметанін знову очолив Укроборонпром після конкурсу

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" (Укроборонпром) отримало нового керівника. За підсумками відкритого конкурсу наглядова рада компанії призначила на посаду генерального директора Германа Сметаніна, який уже мав досвід очолювати оборонний гігант. Про це повідомили в Укроборонпромі у середу, передає УНН.

Герман Сметанін вдруге очолив Укроборонпром

- повідомили в АТ.

Деталі

У конкурсі взяли участь 14 кандидатів, відбір яких здійснювала міжнародна компанія Odgers Berndtson – світовий лідер у сфері пошуку топ-менеджерів. Після кількох етапів оцінювання до фіналу дійшли лише найсильніші претенденти, з якими наглядова рада провела співбесіди перед ухваленням остаточного рішення.

Чому саме Сметанін?

Голова наглядової ради Укроборонпрому Давід Ломджарія наголосив, що кандидатура Сметаніна була обрана завдяки його глибокому знанню як внутрішніх процесів підприємств концерну, так і специфіки роботи оборонно-промислового комплексу на рівні уряду.

"Герман Сметанін здобув унікальний досвід і добре знається як на внутрішніх процесах підприємств, так і на організації роботи ОПК на урядовому рівні. Цей комплекс знань дає змогу ефективно організувати роботу Укроборонпрому та мати стратегічне бачення розвитку галузі", – зазначив Ломджарія.

Довідково

Герман Сметанін народився 8 жовтня 1992 року в Харкові. Здобув інженерну освіту в Харківському національному університеті міського господарства та пройшов навчання в КПІ імені Ігоря Сікорського.

З 2021 року обіймав керівні посади на оборонних підприємствах України: очолював Харківський бронетанковий завод, а 2023 року був призначений директором заводу імені Малишева.

У червні 2023 року Сметанін став генеральним директором АТ "Українська оборонна промисловість".

5 вересня 2024 року він очолив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Нагадаємо

У липні наглядова рада Укроборонпрому призначила Германа Сметаніна виконувачем обов’язків генерального директора концерну. Це рішення ухвалене у зв’язку з переходом Олега Гуляка на іншу посаду у сфері державної оборонної галузі.

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітика
Укроборонпром
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України
Україна
Харків