Германа Сметаніна призначено виконувачем обов’язків гендиректора "Укроборонпрому"
Київ • УНН
Наглядова рада "Укроборонпрому" призначила Германа Сметаніна виконувачем обов’язків генерального директора концерну. Це рішення ухвалене у зв’язку з переходом Олега Гуляка на іншу посаду у сфері державної оборонної галузі.
Наглядова рада "Укроборонпрому" призначила Германа Сметаніна виконувачем обов’язків генерального директора концерну. Про це йдеться у повідомленні пресслужби "Укроборонпрому", інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що рішення ухвалене у зв’язку з переходом генерального директора концерну Олега Гуляка на іншу посаду у сфері державної оборонної галузі.
Це рішення ухвалене на основі професійної оцінки Германа Сметаніна як фахівця з глибоким досвідом в оборонній промисловості, управлінськими компетенціями та стратегічним баченням розвитку галузі
В "Укроборонпромі" також оголосили відкритий та прозорий конкурс на посаду гендиректора концерну.
"Герман Сметанін, як і всі претенденти з відповідними фаховими компетенціями, матиме право взяти участь у конкурсі на загальних умовах. Добір кандидатів та їхню попередню оцінку здійснить українське представництво міжнародної компанії Odgers Berndtson, яка спеціалізується на рекрутингу керівників вищої ланки. Odgers Berndtson починає пошук кандидатів з 28 липня 2025 року", - повідомили в "Укроборонпромі".
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Довідково
Герман Сметанін народився 8 жовтня 1992 року в Харкові. Здобув інженерну освіту в Харківському національному університеті міського господарства та пройшов навчання в КПІ імені Ігоря Сікорського.
З 2021 року обіймав керівні посади на оборонних підприємствах України: очолював Харківський бронетанковий завод, а 2023 року був призначений директором заводу імені Малишева.
В червні 2023 року Сметанін став генеральним директором АТ "Українська оборонна промисловість".
5 вересня 2024 року він очолив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.
Нагадаємо
16 липня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Герман Сметанін очолить "Укроборонпром".
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