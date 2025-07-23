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Германа Сметаніна призначено виконувачем обов’язків гендиректора "Укроборонпрому"

Київ • УНН

 • 688 перегляди

Наглядова рада "Укроборонпрому" призначила Германа Сметаніна виконувачем обов’язків генерального директора концерну. Це рішення ухвалене у зв’язку з переходом Олега Гуляка на іншу посаду у сфері державної оборонної галузі.

Германа Сметаніна призначено виконувачем обов’язків гендиректора "Укроборонпрому"

Наглядова рада "Укроборонпрому" призначила Германа Сметаніна виконувачем обов’язків генерального директора концерну. Про це йдеться у повідомленні пресслужби "Укроборонпрому", інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що рішення ухвалене у зв’язку з переходом генерального директора концерну Олега Гуляка на іншу посаду у сфері державної оборонної галузі.

Це рішення ухвалене на основі професійної оцінки Германа Сметаніна як фахівця з глибоким досвідом в оборонній промисловості, управлінськими компетенціями та стратегічним баченням розвитку галузі

- вказується у повідомленні.

В "Укроборонпромі" також оголосили відкритий та прозорий конкурс на посаду гендиректора концерну.

"Герман Сметанін, як і всі претенденти з відповідними фаховими компетенціями, матиме право взяти участь у конкурсі на загальних умовах. Добір кандидатів та їхню попередню оцінку здійснить українське представництво міжнародної компанії Odgers Berndtson, яка спеціалізується на рекрутингу керівників вищої ланки. Odgers Berndtson починає пошук кандидатів з 28 липня 2025 року", - повідомили в "Укроборонпромі".

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Довідково

Герман Сметанін народився 8 жовтня 1992 року в Харкові. Здобув інженерну освіту в Харківському національному університеті міського господарства та пройшов навчання в КПІ імені Ігоря Сікорського.

З 2021 року обіймав керівні посади на оборонних підприємствах України: очолював Харківський бронетанковий завод, а 2023 року був призначений директором заводу імені Малишева.

В червні 2023 року Сметанін став генеральним директором АТ "Українська оборонна промисловість".

5 вересня 2024 року він очолив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Нагадаємо

16 липня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Герман Сметанін очолить "Укроборонпром".

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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