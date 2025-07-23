Герман Сметанин назначен исполняющим обязанности гендиректора "Укроборонпрома"
Киев • УНН
Наблюдательный совет "Укроборонпрома" назначил Германа Сметанина исполняющим обязанности генерального директора концерна. Это решение принято в связи с переходом Олега Гуляка на другую должность в сфере государственной оборонной отрасли.
Наблюдательный совет "Укроборонпрома" назначил Германа Сметанина исполняющим обязанности генерального директора концерна. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома", информирует УНН.
Детали
Отмечается, что решение принято в связи с переходом генерального директора концерна Олега Гуляка на другую должность в сфере государственной оборонной отрасли.
Это решение принято на основе профессиональной оценки Германа Сметанина как специалиста с глубоким опытом в оборонной промышленности, управленческими компетенциями и стратегическим видением развития отрасли
В "Укроборонпроме" также объявили открытый и прозрачный конкурс на должность гендиректора концерна.
"Герман Сметанин, как и все претенденты с соответствующими профессиональными компетенциями, будет иметь право принять участие в конкурсе на общих условиях. Отбор кандидатов и их предварительную оценку осуществит украинское представительство международной компании Odgers Berndtson, специализирующейся на рекрутинге руководителей высшего звена. Odgers Berndtson начинает поиск кандидатов с 28 июля 2025 года", - сообщили в "Укроборонпроме".
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Справка
Герман Сметанин родился 8 октября 1992 года в Харькове. Получил инженерное образование в Харьковском национальном университете городского хозяйства и прошел обучение в КПИ имени Игоря Сикорского.
С 2021 года занимал руководящие должности на оборонных предприятиях Украины: возглавлял Харьковский бронетанковый завод, а в 2023 году был назначен директором завода имени Малышева.
В июне 2023 года Сметанин стал генеральным директором АО "Украинская оборонная промышленность".
5 сентября 2024 года он возглавил Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
Напомним
16 июля Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Герман Сметанин возглавит "Укроборонпром".
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