Герман Сметанин назначен исполняющим обязанности гендиректора "Укроборонпрома"

Наблюдательный совет "Укроборонпрома" назначил Германа Сметанина исполняющим обязанности генерального директора концерна. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома", информирует УНН.

Детали

Отмечается, что решение принято в связи с переходом генерального директора концерна Олега Гуляка на другую должность в сфере государственной оборонной отрасли.

Это решение принято на основе профессиональной оценки Германа Сметанина как специалиста с глубоким опытом в оборонной промышленности, управленческими компетенциями и стратегическим видением развития отрасли - указывается в сообщении.

В "Укроборонпроме" также объявили открытый и прозрачный конкурс на должность гендиректора концерна.

"Герман Сметанин, как и все претенденты с соответствующими профессиональными компетенциями, будет иметь право принять участие в конкурсе на общих условиях. Отбор кандидатов и их предварительную оценку осуществит украинское представительство международной компании Odgers Berndtson, специализирующейся на рекрутинге руководителей высшего звена. Odgers Berndtson начинает поиск кандидатов с 28 июля 2025 года", - сообщили в "Укроборонпроме".

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Справка

Герман Сметанин родился 8 октября 1992 года в Харькове. Получил инженерное образование в Харьковском национальном университете городского хозяйства и прошел обучение в КПИ имени Игоря Сикорского.

С 2021 года занимал руководящие должности на оборонных предприятиях Украины: возглавлял Харьковский бронетанковый завод, а в 2023 году был назначен директором завода имени Малышева.

В июне 2023 года Сметанин стал генеральным директором АО "Украинская оборонная промышленность".

5 сентября 2024 года он возглавил Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Напомним

16 июля Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Герман Сметанин возглавит "Укроборонпром".

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