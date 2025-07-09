Отмывание средств концерна "Укроборонпром": дело в отношении экс-чиновника одного из государственных спецэкспортеров направлено в суд
Киев • УНН
Бывший руководитель государственного спецэкспортера предстанет перед судом за завладение и легализацию более 23 млн долларов США средств "Укроборонпрома". Обвиняемый использовал часть средств для приобретения элитной недвижимости во Франции, на которую наложен арест.
Перед судом предстанет бывший руководитель одного из государственных спецэкспортеров, которого НАБУ и САП обвиняют в завладении и легализации более 23 млн долларов США государственных предприятий-участников концерна "Укроборонпром". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.
Детали
По данным следствия, обвиняемый в сговоре с другими лицами разработали план завладения средствами госпредприятий оборонно-промышленного комплекса. По нему специализированная внешнеторговая фирма, которой он руководил, на основании ложных документов уплачивала средства компаниям-нерезидентам за якобы предоставленные агентские услуги по продаже украинской военной техники
Часть этих средств – не менее 13 млн евро – была переведена через ряд транзитных компаний и осела на счетах обвиняемого. В дальнейшем он использовал их для покупки элитной недвижимости во Франции:
- вилла – 86 млн гривен;
- винодельня, корпоративные права и 105 земельных участков – 229 млн гривен;
- еще 27 винодельческих участков – 37 млн гривен.
Для сокрытия происхождения средств использовались банковские счета в разных странах, что требовало международного сотрудничества в рамках расследования. На сегодня на упомянутое имущество французским судом наложен арест. Продолжается процедура экстрадиции обвиняемого в Украину
Напомним
В девяти регионах Украины разоблачено 13 коррупционных схем, связанных с уклонением от мобилизации, незаконным пересечением границы и злоупотреблением служебным положением. Во время масштабной спецоперации злоумышленников задерживали с поличным — суммы взяток достигали до 16 тысяч долларов. В целом дельцы планировали получить более 4 миллионов гривен. Фигурантам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.