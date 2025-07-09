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Отмывание средств концерна "Укроборонпром": дело в отношении экс-чиновника одного из государственных спецэкспортеров направлено в суд

Киев • УНН

 • 61 просмотра

Бывший руководитель государственного спецэкспортера предстанет перед судом за завладение и легализацию более 23 млн долларов США средств "Укроборонпрома". Обвиняемый использовал часть средств для приобретения элитной недвижимости во Франции, на которую наложен арест.

Отмывание средств концерна "Укроборонпром": дело в отношении экс-чиновника одного из государственных спецэкспортеров направлено в суд

Перед судом предстанет бывший руководитель одного из государственных спецэкспортеров, которого НАБУ и САП обвиняют в завладении и легализации более 23 млн долларов США государственных предприятий-участников концерна "Укроборонпром". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.

Детали

По данным следствия, обвиняемый в сговоре с другими лицами разработали план завладения средствами госпредприятий оборонно-промышленного комплекса. По нему специализированная внешнеторговая фирма, которой он руководил, на основании ложных документов уплачивала средства компаниям-нерезидентам за якобы предоставленные агентские услуги по продаже украинской военной техники

- говорится в сообщении.

Часть этих средств – не менее 13 млн евро – была переведена через ряд транзитных компаний и осела на счетах обвиняемого. В дальнейшем он использовал их для покупки элитной недвижимости во Франции:

  • вилла – 86 млн гривен;
    • винодельня, корпоративные права и 105 земельных участков – 229 млн гривен;
      • еще 27 винодельческих участков – 37 млн гривен.

        Для сокрытия происхождения средств использовались банковские счета в разных странах, что требовало международного сотрудничества в рамках расследования. На сегодня на упомянутое имущество французским судом наложен арест. Продолжается процедура экстрадиции обвиняемого в Украину

        - добавили в НАБУ.

        Напомним

        В девяти регионах Украины разоблачено 13 коррупционных схем, связанных с уклонением от мобилизации, незаконным пересечением границы и злоупотреблением служебным положением. Во время масштабной спецоперации злоумышленников задерживали с поличным — суммы взяток достигали до 16 тысяч долларов. В целом дельцы планировали получить более 4 миллионов гривен. Фигурантам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

        Павел Башинский

        Павел Башинский

        ОбществоЭкономикаКриминал и ЧП
        Укроборонпром
        Специализированная антикоррупционная прокуратура
        Национальное антикоррупционное бюро Украины
        Франция
        Украина
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