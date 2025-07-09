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Масштабні корупційні схеми викрили у 9 областях України: сума хабарів - понад 4 млн грн

Київ • УНН

 • 1113 перегляди

У дев'яти регіонах України викрито 13 корупційних схем, пов'язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним перетином кордону. Суми хабарів сягали до 16 тисяч доларів, а ділки планували отримати понад 4 мільйони гривень.

Масштабні корупційні схеми викрили у 9 областях України: сума хабарів - понад 4 млн грн

У девʼяти регіонах України викрито 13 корупційних схем, повʼязаних з ухиленням від мобілізації, незаконним перетином кордону та зловживанням службовим становищем. Під час масштабної спецоперації зловмисників затримували на гарячому — суми хабарів сягали до 16 тисяч доларів. Загалом ділки планували отримати понад 4 мільйони гривень. Фігурантам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.

Деталі

Впродовж кількох останніх днів правоохоронці провели антикорупційні заходи та викрили 13 злочинних схем у Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській, Черкаській, Волинській, Хмельницькій, Вінницькій і Закарпатській областях. Зловмисників затримували під час отримання хабарів у розмірі від 2 400 грн до 16 тисяч доларів з особи

 – повідомили правоохоронці.

Як зазначається, схеми були пов'язані зокрема "з ухиленням чоловіками призовного віку від військової служби, організацією незаконного перетину кордону та зловживанням службовим становищем".

Фігурантам загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна

- додали у Нацполіції.

На Чернівецькій митниці проводяться обшуки: що відомо09.07.25, 12:45 • 740 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Львівська область
Хмельницька область
Вінницька область
Київська область
Черкаська область
Одеська область
Волинська область
Закарпатська область
Дніпропетровська область
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