Масштабні корупційні схеми викрили у 9 областях України: сума хабарів - понад 4 млн грн
Київ • УНН
У дев'яти регіонах України викрито 13 корупційних схем, пов'язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним перетином кордону. Суми хабарів сягали до 16 тисяч доларів, а ділки планували отримати понад 4 мільйони гривень.
У девʼяти регіонах України викрито 13 корупційних схем, повʼязаних з ухиленням від мобілізації, незаконним перетином кордону та зловживанням службовим становищем. Під час масштабної спецоперації зловмисників затримували на гарячому — суми хабарів сягали до 16 тисяч доларів. Загалом ділки планували отримати понад 4 мільйони гривень. Фігурантам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.
Деталі
Впродовж кількох останніх днів правоохоронці провели антикорупційні заходи та викрили 13 злочинних схем у Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській, Черкаській, Волинській, Хмельницькій, Вінницькій і Закарпатській областях. Зловмисників затримували під час отримання хабарів у розмірі від 2 400 грн до 16 тисяч доларів з особи
Як зазначається, схеми були пов'язані зокрема "з ухиленням чоловіками призовного віку від військової служби, організацією незаконного перетину кордону та зловживанням службовим становищем".
Фігурантам загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна
На Чернівецькій митниці проводяться обшуки: що відомо09.07.25, 12:45 • 740 переглядiв