Масштабные коррупционные схемы разоблачены в 9 областях Украины: сумма взяток - более 4 млн грн

В девяти регионах Украины разоблачено 13 коррупционных схем, связанных с уклонением от мобилизации, незаконным пересечением границы и злоупотреблением служебным положением. Во время масштабной спецоперации злоумышленников задерживали с поличным — суммы взяток достигали до 16 тысяч долларов. В общей сложности дельцы планировали получить более 4 миллионов гривен. Фигурантам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.

Детали

В течение нескольких последних дней правоохранители провели антикоррупционные мероприятия и разоблачили 13 преступных схем в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской, Черкасской, Волынской, Хмельницкой, Винницкой и Закарпатской областях. Злоумышленников задерживали во время получения взяток в размере от 2 400 грн до 16 тысяч долларов с человека – сообщили правоохранители.

Как отмечается, схемы были связаны в частности "с уклонением мужчинами призывного возраста от военной службы, организацией незаконного пересечения границы и злоупотреблением служебным положением".

Фигурантам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества - добавили в Нацполиции.

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