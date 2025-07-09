Відмивання коштів концерну “Укроборонпром”: справу стосовно експосадовця одного з державних спецекспортерів направлено до суду

Перед судом постане колишній керівник одного з державних спецекспортерів, якого НАБУ та САП обвинувачують у заволодінні та легалізації понад 23 млн доларів США державних підприємств-учасників концерну "Укроборонпром". Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає УНН.

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За даними слідства, обвинувачений у змові з іншими особами розробили план заволодіння коштами держпідприємств оборонно-промислового комплексу. За ним спеціалізована зовнішньоторгівельна фірма, якою він керував, на підставі неправдивих документів сплачувала кошти компаніям-нерезидентам за нібито надані агентські послуги з продажу української військової техніки - йдеться в повідомленні.

Частина цих коштів – щонайменше 13 млн євро – була переведена через низку транзитних компаній і осіла на рахунках обвинуваченого. Надалі він використав їх для купівлі елітної нерухомості у Франції:

вілла – 86 млн гривень;

виноробня, корпоративні права та 105 земельних ділянок – 229 млн гривень;

ще 27 виноробних ділянок – 37 млн гривень.

Для приховування походження коштів використовувалися банківські рахунки в різних країнах, що вимагало міжнародної співпраці в межах розслідування. На сьогодні на згадане майно французьким судом накладено арешт. Триває процедура екстрадиції обвинуваченого в Україну - додали в НАБУ.

Нагадаємо

У девʼяти регіонах України викрито 13 корупційних схем, повʼязаних з ухиленням від мобілізації, незаконним перетином кордону та зловживанням службовим становищем. Під час масштабної спецоперації зловмисників затримували на гарячому — суми хабарів сягали до 16 тисяч доларів. Загалом ділки планували отримати понад 4 мільйони гривень. Фігурантам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.